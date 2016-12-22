Госдума согласилась сделать «Росатом» инфраструктурным оператором СМП

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, в соответствии с которым «Росатом» станет единым инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий, сообщает агентство «Интерфакс».

В соответствии с документом именно эта корпорация будет оказывать услуги по управлению госимуществом в районе Севморпути, распоряжаться бюджетными средствами, инфраструктурой портов, а также обеспечивать навигацию.

Отдельные акты в сфере функционирования Севморпути будут утверждаться Министерством транспорта по согласованию с «Росатомом».

Идею передать функции оператора Севморпути «Росатому» Владимиру Путину осенью 2017 года предложил глава правительства Дмитрий Медведев. Однако долгое время по этому вопросу у госкорпорации были разногласия с Министерством транспорта. Вопрос был в том, кто будет выдавать разрешения на проход судов по СМП. В результате эта функция осталась за Минтрансом, сообщал РБК в конце июня.

В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году. Сейчас по СМП идут грузы «Газпром нефти», «Ямал СПГ», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и других компаний. В 2017 году грузопоток по этому маршруту вырос на 42,6% и составил 10,7 млн т.