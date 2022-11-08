Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Запрет вступил в силу с 1 ноября, сообщили в Nordwind. Из-за этого продолжительность рейсов в Египет выросла на полчаса. Минтранс назвал сложившуюся ситуацию дискриминацией и обвинил Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях), рассказали РБК гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло», отметила топ-менеджер. «Все рейсы [в Египет] выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме», — подчеркнула Подгорная.

По данным Skyscanner, среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут. На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.

Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, сообщил РБК представитель ведомства. Так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.

«Для исключения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции», — сказал представитель Минтранса.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — добавил он.

О чем говорится в ст. 44 Чигагской конвенции: Конвенция о международной гражданской авиации или «Чикагская конвенция» была подписана в декабре 1944 года. Она установила основные принципы работы международной авиации, в том числе правила полетов через пространство стран-участниц конвенции. В ст. 44 документа говорится, что целями и задачами организации является разработка методов международной аэронавигации и в содействии планированию и развитию международного воздушного транспорта, с тем чтобы: обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской авиации во всем мире;

поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;

поощрять развитие воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств для международной гражданской авиации;

удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;

предотвращать экономические потери, вызванные неразумной конкуренцией;

обеспечивать полное уважение прав договаривающихся государств и справедливые для каждого договаривающегося государства возможности использовать авиапредприятия, занятые в международном воздушном сообщении;

избегать дискриминации в отношении договаривающихся государств;

способствовать безопасности полетов в международной аэронавигации;

оказывать общее содействие развитию международной гражданской аэронавтики во всех ее аспектах.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запрос в турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры и МИД Турции.

В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай. По словам источника РБК, после стандартной процедуры актуализации электронных досье российские перевозчики не смогли подтвердить Пекину, что самолеты были сняты с регистрации за рубежом.

В марте на фоне западных санкций, введенных против российской авиаотрасли из-за военной операции на Украине, президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Закон принят для «повышения устойчивости транспортного комплекса». Власти заявили, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся в стране, были зарегистрированы в иностранных реестрах.

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан посчитала, что Россия нарушила стандарты международной безопасности, так как позволила своим перевозчикам «использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата». В связи с этим ЕС запретил полеты 20 российским авиакомпаниям, в том числе «Аэрофлоту», «Победе», «России», «Сибири» (S7), «Уральским авиалиниям» и другим.

Об опасениях, связанных с обеспечением безопасности, в июне заявила Международная организация гражданской авиации (ICAO). Ее представитель Энтони Филбин пояснял, что опасения организации связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, согласно которой воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

Сомнения в безопасности полетов в России выразил и глава Airbus Гийом Фори, напомнив, что ограничения не позволяют поставлять в страну оригинальные запчасти для самолетов и обновлять программное обеспечение, а также контролировать и поддерживать обслуживание воздушных судов. В российском Минтрансе в ответ заявили, что в стране достаточно специалистов и ресурсов для ремонта, Россия ведет поиск поставщиков запчастей, поэтому безопасность полетов обеспечена. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров также заверял, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением требований безопасности.