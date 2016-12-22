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Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров
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Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров
Бизнес, 11:00
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Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров
Председателем совета директоров Tesla стала Робин Денхолм, ранее занимавшая пост независимого директора компании. Илон Маск был вынужден уйти с этой должности по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США
Робин Денхолм (Фото: Tesla)

Tesla нашла замену Илону Маску, покинувшему пост председателя совета директоров компании по соглашению с Комиссией по ценным бумагам США. Сообщение размещено на сайте компании.

Новым председателем совета директоров стала Робин Денхолм, которая входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании.

Вне Tesla Денхолм является финансовым директором и главой департамента по стратегии компании Telstra Corp Ltd. — крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.

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​На все время шестимесячного переходного периода, во время которого Денхолм по контракту должна оставаться финансовым директором Telstra, Илон Маск будет ей помогать, сообщает Tesla.

«Илон станет ресурсом для Робин и предоставит любую поддержку, в которой она будет нуждаться в новой роли председателя», — говорится в сообщении компании. На время переходного периода Денхолм также не будет возглавлять аудиторский комитет Tesla, уточняет компания.

Уход Маска с поста председателя совета директоров Tesla был основным условием соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В августе Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штуку и, таким образом, преобразовать компанию из публичной в частную. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

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В SEC пришли к выводу, что своим твитом Маск ввел инвесторов в заблуждение, и обвинили его в мошенничестве.

По итогам сделки с SEC Маска и Tesla обязали выплатить штрафы (каждый в размере $20 млн). При этом Маску разрешили сохранить должность гендиректора компании. Кроме того, компания должна учредить отдельный комитет, который будет контролировать коммуникации Маска, с тем чтобы он не сообщал инвесторам информацию, которая может повлиять на их решения. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Tesla , Илон Маск
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