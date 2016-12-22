Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере

Создать успешную автомобильную компанию невероятно трудно, и то, что Tesla все еще существует, — абсурдно, считает Илон Маск. В 2018 году, чтобы поддерживать компанию, ему, по его словам, приходилось работать по 120 часов в неделю

Илон Маск (Фото: Chris Carlson / AP)

Основатель компании Tesla Илон Маск пожаловался на худший год в своей карьере. Так он отозвался о «мучительном» 2018-м, в течение которого он, по его словам, постарел на пять лет. Об этом бизнесмен рассказал в интервью порталу Recode.​

У Tesla, как признался Маск, были сложно выполнимые планы относительно производства седанов Model 3. «Невероятно трудно выжить [на рынке] как автомобильная компания», — добавил предприниматель, заметив, что люди не знают, насколько сильно в Tesla переживали по поводу сложившейся ситуации.​ «Это было мучительно», — заметил Маск. «Мы сражаемся с невероятно конкурентоспособными автомобильными компаниями. Они делают очень хорошие машины. Они делали это в течение долгого времени и закрепились [на рынке]. Mercedes, Audi, BMW, Lexus — все эти марки автомобилей. Единственными компаниями, которые не обанкротились, [конкурируя с ними] являются Tesla и Ford. Вот и все. Все остальные обанкротились», — отметил бизнесмен, подчеркнув, что в этой сфере «безумно сложно добиться успеха». «Абсурдно, что Tesla [до сих пор] жива», — добавил он.

Чтобы добиться таких результатов Маску, по его словам, приходилось совершать «мучительные усилия» на «сто часовых рабочих неделях».​ Другого способа удержать Tesla на плаву, по мнению бизнесмена, не было. В противном случае компания бы перестала существовать, уверен Маск. «В этом году было [много работы] из-за линейки продукции Model 3», — пояснил предприниматель, заметив, что сотрудникам Tesla пришлось исправлять множество ошибок в производственной системе этой модели седана.​

«Были времена, несколько недель, когда <...> я не рассчитывал точно, но я просто спал всего несколько часов, работал, спал несколько часов, [снова] работал, семь дней в неделю», — поделился Маск. «Должно быть, [работал] 120 часов [в неделю] или что-то такое безумное», — добавил он, заметив, что теперь сотрудники Tesla работают до 80 или 90 часов в неделю. «Это довольно легко», — заверил предприниматель.

Ранее, 25 октября, Tesla впервые за два года отчиталась о прибыли. В третьем квартале 2018 года она составила $312 млн, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытками в размере $4,22 на акцию во втором квартале. Выручка компании при этом составила $6,8 млрд. Маск, комментируя это, назвал третий квартал 2018 года «действительно историческим» для Tesla. Скорость производства автомобилей Tesla Model 3 за этот период, как отмечал CNBC News, выросла более чем на 30%.

До этого в 2018 году убытки Tesla дважды били рекорды — в первом квартале компания потеряла $709 млн, во втором — $717,5 млн, что более чем в два раза превышает показатели 2017 года.

Третий квартал 2018 года также стал последним для Маска в должности председателя совета директоров компании. В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала предпринимателя виновным во введении акционеров в заблуждение. Причиной стала публикация предпринимателя в Twitter, в которой он предложил выкупить акции компании с биржи по цене $420 за штуку и преобразовать Tesla в частную компанию.

После расследования этого производства Маск заключил с американскими властями мирное соглашение, по которому обязался выплатить $20 млн штрафа и покинуть должность председателя совета директоров Tesla. Столько же, согласно решению регулятора, должна будет выплатить компания, Маск уже заявил, что планирует приобрести акции Tesla на эту сумму.