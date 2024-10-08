Власти спрогнозировали снижение импорта легковых машин с 2025 года

Власти прогнозируют снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года. Эксперты объясняют это окончанием в 2024 году высокого отложенного спроса на фоне проблем с поставками и уходом зарубежных вендеров

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Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года. Это следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета, которые изучил РБК.

Так, импорт легковых автомобилей (транспорт категории M1) в 2025 году составит 1,085 млн автомобилей (из них новых — 733,5 тыс., остальные — автомобили, с даты выпуска которых прошло более трех лет), в 2026 году — 916 тыс. автомобилей (633,2 тыс. новых), в 2027-м — 776 тыс. (547,4 тыс. новых), следует из материалов. Средний размер утильсбора на импортируемые легковые автомобили в 2025 году составит 602 тыс. руб. c одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс., в 2027-м — 798 тыс. руб., подсчитал РБК.

Всего с импортных легковых автомобилей бюджет получит за счет утильсбора 653,5 млрд руб. в следующем году, 656,4 млрд — в 2026-м и 619,5 млрд руб. — в 2027 году. Доходы от импорта всей автомобильной техники (включая спецтехнику, автобусы и грузовики) составят в 2025 году 1,14 трлн руб., в 2026 году — 1,25 трлн, в 2027-м — 1,26 трлн руб.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2023 года в Россию было импортировано 1,09 млн легковых автомобилей: 707 тыс. новых автомобилей и 387 тыс. — с пробегом. В этом году, по прогнозам агентства, объем импорта как минимум по новым машинам будет больше прошлогоднего. «За восемь месяцев 2024 года в Россию было ввезено 578,8 тыс. только новых легковых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в августе объем импорта составил 89 тыс. единиц, став рекордным за последние 12 лет. Мы ожидаем, что в сентябре этот показатель будет еще выше, так как импортеры старались ввезти как можно больше машин до 1 октября из-за вступления в силу новой шкалы утильсбора», — отметил представитель «Автостата» Азат Тимерханов.

По итогам января—августа этого года в Россию импортировано в общей сложности (новые и с пробегом) 830,2 тыс. автомобилей, по данным агентства. Во второй половине прошлого года наблюдалось затоваривание складов дилеров повышенным импортом из Китая. Согласно прогнозам «Автомаркетолога», на текущий год китайские импортеры планировали продать в России 1,2 млн автомобилей.

В сентябре кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для автотехники и спецтехники. С 1 октября сбор был проиндексирован в среднем на 70–85%, сообщали в Минпромторге. В дальнейшем ставка будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

В пресс-службе Минпромторга РБК напомнили, что утвержденной стратегией развития автопромышленности до 2035 года предусмотрено поэтапное наращивание объемов выпуска транспортных средств российскими производителями и увеличение доли отечественных автомобилей на внутреннем рынке. В 2030 году такая доля должна превысить 82% (81% в сегменте легковых автомобилей), уточнили там. «Сокращение импорта в ближайшие годы ожидается в том числе за счет расширения предложения со стороны отечественных производителей», — прогнозируют в Минпромторге. Целевым показателем стратегии на текущий год является выпуск 660 тыс. легковых автомобилей, «однако с учетом текущей динамики рассчитываем, что эта планка будет превышена», заключили в министерстве.

Производство Производство в категории транспортных средств M1 в 2025 году составит, по данным проекта бюджета, 874,7 тыс. автомобилей, в 2026 году — уже 1,05 млн автомобилей. Данных за весь 2027 год в материалах не представлено (в первом—третьем кварталах 2027 года с автозаводов планируется выпустить 812,6 тыс. новых автомобилей). По данным Росстата, с января по август включительно в этом году в России выпущено около 442 тыс. легковых автомобилей. В проекте бюджета также отражены доходы и от оплаты утильсбора за выпускаемую в стране автотехнику: в 2025 году они составят 871,5 млрд руб., в 2026-м — 1,2 трлн, в 2027 году — 1,45 трлн. Локальным автозаводам в зависимости от уровня локализации этот сбор компенсируется.

Изменение отношения к импорту

В 2022 году на фоне ухода западных автоконцернов из России и остановки официального импорта автомобилей западных марок продажи автомобилей резко упали. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) тогда сообщали, что продажи рухнули почти на 60%, до 687 тыс. машин.

Для стабилизации ситуации на рынке правительство весной 2022 года легализовало параллельный импорт авто и других товаров. Для ввоза такого автомобиля в Россию на него можно было оформить не стандартное для официальных дистрибьюторов ОТТС (одобрение типа транспортного средства), а ЗОЕТС (заключение о безопасности единичного транспортного средства, документ был впервые введен в 2022 году). Также продолжали выдавать и свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС), которые, как правило, оформляют на физическое лицо. По данным Росстандарта, всего в 2022 году было оформлено более 315 тыс. СБКТС и около 11 тыс. ЗОЕТС. По итогам 2022 года импорт автомобилей в Россию составил порядка 443 тыс. штук, сообщали в Минпромторге. Это на 30,7% больше, чем в 2021 году.

Летом 2023 года в ответ на эти вызовы Минпромторг решил повысить утильсбор — на легковые автомобили ставка сбора увеличилась в среднем в 1,7–3,7 раза. А осенью появилось новое правило для применения пониженной ставки утильсбора, если автомобиль приобретается и ввозится для личного пользования, — такая машина должна быть ввезена на территорию страны — члена ЕАЭС также физлицом.

Дополнительно с октября прошлого года власти прекратили выдавать ЗОЕТС на автомобили марок, официально не ушедших из России. Сообщалось, что целью этой меры было «упорядочить поставку и торговлю китайскими автомобилями через дилерские сети».

На прогнозы по импорту в 2025–2027 годах из бюджета стоит смотреть скорее в контексте подходов правительства к развитию автомобильной отрасли, отмечает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. Одной из ключевых задач является повышение локализации и создание стимулов для развития производства внутри страны, в том числе производителями из дружественных стран, напоминает эксперт. «Как следствие, можно действительно ожидать увеличения продаж автомобилей, произведенных в России, и снижения доли импорта. Конкретные цифры будут зависеть от динамики российского рынка, с одной стороны, и способности российских компаний и зарубежных производителей, имеющих свои мощности в России, удовлетворять этот спрос — с другой», — полагает Беспалов.

По мнению Анастасии Байбароша, руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта «Альфа-Лизинга», с 2025 года действительно будет наблюдаться снижение импорта «на ежегодной основе». Основной фактор — это увеличивающийся утильсбор. «Как следствие: мы уже видим сокращение неофициальных поставок автомобилей, в том числе премиальных», — отметила она.

В Совкомбанке отметили, что предпосылки к снижению импорта выглядят правдоподобными. «Во-первых, в 2023–2024 годах реализовывался отложенный спрос на авто, возникший после проблем с поставками и прекращением производства машин отдельными зарубежными компаниями в России в 2022 году. Со временем он будет снижаться. Во-вторых, растет локализация производства отдельных китайских брендов. В-третьих, последовательное повышение утильсбора будет сдерживать спрос в течение ближайших лет», — отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Текущий высокий импорт автомобилей связан как с разовыми факторами, так и с перестройкой каналов поставок и внутреннего производства. В 2017–2021 годах ввозилось около 300 тыс. машин ежегодно, напоминает Кулагин. Кроме утильсбора на импорт влияет тот фактор, что автокредиты становятся менее доступными для населения из-за введения макропруденциальных мер Банка России и роста ставок, добавляет эксперт.