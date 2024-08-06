Автодилеры попросили у властей разъяснений о назначении утильсбора

Автодилеры попросили власти пояснить — кому и в каком объеме направляются средства компенсации утильсбора. Его обсуждаемое повышение, по их версии, может привести к тому, что в 2030 году только 5-7% россиян смогут купить машину

Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД; представляет интересы более 1,6 тыс дилерских центров по всей стране) попросила от Минпромторга и Минфина разъяснений — кому и в каком порядке направляются средства компенсации утильсбора, ежегодная индексация которого запланировала до 2030 года. Соответствующие письма ассоциация направила в начале августа (РБК ознакомился с их содержанием, обращение подтвердили и РоАД).

В пресс-службах Минфина и Минпромторга РБК подтвердили поступление письма. «Оно будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом», — отметили в Минпромторге.

Что и почему просят объяснить

Правительство планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период с 2024 до 2030 года. Сбор может быть планово проиндексирован в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год. Предварительно это произойдет с 1 октября.

В 2023 году в бюджет было собрано 659 млрд рублей утильсбора, в 2024 году предполагается собрать 967 млрд.

РоАД указывает на официальную позицию Минпромторга относительно повышения — «за счет утилизационного сбора будет реализован комплекс мер господдержки, индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной техники». Но ассоциация просит объяснить: каким образом, в каких объемах и кому именно из отечественных автопроизводителей оказывается поддержка в виде компенсации утильсбора. Также автодилеры просят пояснить условия, порядок и размеры получения этой компенсации для производителей, которые только планируют начать выпуск автомобильной техники в России. «Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявил РБК представитель РоАД.

За последние 2,5 года легковые автомобили подорожали в два раза и по прогнозам РоАД с предполагаемыми размерами увеличения утильсбора подорожают к 2030 году еще вдвое, отмечает исполнительный директор ассоциации Игорь Чикин. Дилеры исходят из того, что производители перекладывают рост сбора в себестоимость продукции. «Если в 2014 году каждый третий россиянин (33%) из числа приобретающих автомобили мог позволить себе купить новый автомобиль, то в 2023 году эта цифра снизилась до 14%. По прогнозу РоАД, к 2030 году с учетом запланированных темпов увеличения утильсбора число россиян, способных приобрести новый автомобиль, сократится до 5-7%», — отмечает Чикин. При этом вопрос стоимости автомобиля — это вопрос выживания дилерских сетей, их число может сократиться при резком росте цен, пояснили в ассоциации.

В Минпромторге, в ответ на позицию дилеров, вновь подчеркнули, что «предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей».

Что такое утильсбор Первый формат утилизационного сбора появился в России в 2009 году — тогда владелец старой машины мог сдать ее на переработку в обмен на сертификат на 50 тыс. руб. В 2012 году утилизационный сбор был введен для импортеров автомобилей (как физлиц, так и компаний). На сегоняшний день его платят как локальные заводы, так и импортеры, но только первые могут получить его компенсацию в виде промышленных субсидий. Уровень компенсации сбора для российских автозаводов ранее варьировался в зависимости от степени локализации производства. Как правило, иностранные концерны компенсировали себе платеж не полностью. А разницу между собранным и компенсированным власти направляли на программы поддержки отрасли: например, традиционные программы поддержки спроса — льготный лизинг и автокредитование. В 2022 году большинство иностранных автоконцернов прекратили работу в России, что привело к остановке производств, и, как следствие, сокращению поступлений от утильсбора. В 2022-ом Минпромторг рассматривал вариант ослабления правил компенсации для новых проектов (сборочных производств на заводах ушедших иностранных брендов), сняв условие про уровень локализации.

Что говорят производители

«Рост утильсбора никак не сказывается на стоимости автомобилей, локализованных в России в соответствии с нормативными требованиями. Более того, мы цены снижаем, так как работаем на высококонкурентном рынке. Процент снижения зависит от сегмента», — сообщили РБК в пресс-службе КАМАЗа. Представитель липецкого «Моторинвеста» (выпускает электромобили Evolute) сообщила РБК, что завод пока не планирует поднимать цены.

Официальный представитель АВТОВАЗа отказался от комментариев, назвав обращение РоАД «паническим и не подкрепленным фактами». Производитель в этом году уже повышал цены на свои автомобили в мае и не исключал еще одного повышения — в августе или сентябре.

В «ГАЗ» и «АГР» (владеет бывшими заводами Hyundai, Volkswagen и General Motors) от комментариев отказались.

В других российских автозаводах не ответили на запрос РБК.

По данным сервиса «Авто.ру оценка», по состоянию на апрель средняя стоимость нового автомобиля в России выросла до 3,63 млн рублей. При этом доля «легковушек» отечественного производства резко снизилась к апрелю 2024 года, сообщало Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в январе-апреле 2023 года машины производства РФ занимали более половины рынка (54,4%), то теперь на их долю приходится 40,3%. При этом доля автомобилей, произведенных в Китае, за год выросла с 26,6% до 50,7%.

Что говорят эксперты

«Я думаю, что цены все равно будут расти на все автомобили, потому что повышение утильсбора касается всех. Вопрос в том, кому и как он компенсируется. Учитывая, что компенсация в полной мере не по всем моделям будет, — по каким-то не достаточен уровень локализации, — то цены вырастут на все, но в разной степени. По более локализованным машинам рост будет меньше, чтобы можно было развести по сегментам — бюджетные и не бюджетные», — отмечает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Планируемое с октября повышение сбора при этом подстегнет продажи, несмотря на то, что автокредиты в июле в некоторых банках уже подорожали вслед за повышением ставки ЦБ, продолжает эксперт. Но индексация утильсбора сыграет сильнее, чем повышение ставки, считает Удалов.

На цену автомобиля, помимо утильсбора, влияет множество факторов, отмечает аналитик «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов. «Это рост издержек производителей, уровень локализации, изменение валютных курсов, баланс спроса и предложения, регуляторные изменения и так далее. Повышение утильсбора прежде всего приведет к повышению стоимости автомобилей с низкой локализацией, производимых в России, и импорта», — объясняет эксперт. При прочих равных условиях таким производителям придется либо повысить цены, либо пожертвовать частью своей рентабельности, считает он.

При этом средняя цена нового автомобиля до конца 2024 года вырастет несущественно, на 2-4%, прогнозирует Беспалов. Произойдет это, прежде всего, из-за изменения структуры продаж в пользу более дешевых моделей. «На мой взгляд, если повышение сбора состоится этой осенью, его влияние на среднюю цену автомобиля проявится скорее в 2025 году».