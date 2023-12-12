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Бизнес ,  
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Автодилеры зафиксировали избыток китайских машин на складах

У российских автодилеров началось затоваривание складов китайскими машинами
Запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тыс. машин, сообщили в «Автостате». Но переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен, отмечают дилеры
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О том, что у автодилеров и дистрибьюторов стали накапливаться китайские машины на складах в России, рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на конференции консалтинговой компании «Автобосс» в Москве, посвященной китайскому автопрому в России.

Сколько китайских машин

По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев этого года продажи китайских марок в России составили 406,5 тыс. автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду 2022 года. Вместе с тем за этот же период было собрано на автозаводах («Автотор», Haval) 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезено в страну 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). Таким образом, запасы составляют примерно 175 тыс. автомобилей.

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — отметил Сергей Удалов. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы реализовывать стоки и найти покупателей.

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Кроме того, прогнозируют в «Автостате», если сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж 110 тыс. авто в месяц, то в январе-феврале 2024 года ожидается спад. На ситуацию, отметил Удалов, влияет ряд факторов — повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также летнее повышение утильсбора: «В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз».

Вместе с тем данные, представленные руководителем «Автомаркетолога» Олегом Мосеевым, свидетельствуют о планах китайских компаний в 2024 году продать в России 1,2 млн легковых автомобилей. Только Chery собирается реализовать на рынке 200 тыс. авто за год, Changan — 180 тыс., Haval — 150 тыс., Geely — 110 тыс. В этом году китайские компании, по его оценке, совокупно продадут 530 тыс. машин. Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу «Автостата», общие продажи новых автомобилей в следующем году составят 1,48 млн (по базовому же сценарию — 1,3 млн). Эти прогнозы включают и российские марки Lada, «УАЗ», «Москвич». «Спрос охлаждается, потому что кредитные ставки запредельные. 1,2 млн [китайских автомобилей] нереально продать. Представьте, если добавить сюда еще АвтоВАЗ, «УАЗ» и еще какие-то локализованные марки. У меня только один вопрос — откуда деньги? Накопленный «мешок» на стоках дилеров уже существенный. А представьте, если вы это все сюда привезете, отгрузите дилерам», — высказался Олег Мосеев на конференции.

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Сколько всего машин продается

По данным «Автостата», за десять месяцев года авторынок России вырос на 60% к прошлому году, до 839 тыс. проданных автомобилей. Из топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в стране 16 — это китайские бренды. Их доля выросла с 38% в январе до 58% в ноябре, отметили в «Автостате». В феврале 2022 года китайские бренды занимали лишь 9%.

Повлияет ли избыток на цены

Весь год цены на автомобили росли, причем как на российские (+3% год к году), так и на импортные, сообщил «Автостат». В сентябре-октябре средневзвешенная цена на легковой автомобиль остановилась на уровне 3 млн руб.: 1,2 млн руб. — за российский, 3,4 млн руб. — за китайский. «При этом китайские в основном представлены в сегменте от 2,5 млн до 3,5 млн руб. Сегмент от 1 млн до 2,5 млн руб. практически пустой», — сообщил Сергей Удалов.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

В пресс-службе ВТБ указали на высокие объемы импорта из КНР, которые сформировали определенные излишки авто китайских марок. «Поставки автомобилей из-за границы имеют достаточно длинный цикл, а их объемы были нацелены на иные, более значительные запросы потребителей». В банке считают, что такая ситуация может в перспективе привести к снижению цен и запуску более выгодных условий покупки как со стороны дилеров, так и производителей и дистрибьюторов. «Усиление тренда по корректировке стоимости авто, по нашей оценке, может произойти в первом квартале следующего года, что будет связано со стремлением дилеров как можно скорее реализовать поставки уходящего года», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сомневается, что цены снизятся существенно. «Производитель вместе с дилером могут дать скидку максимум 10–15%, это порядка 300 тыс. руб. То есть все равно цена с 3 млн до 2 млн руб. не упадет за счет этой скидки. Машина все равно бюджетной не станет», — отмечает Подщеколдин.

Эксперт указывает, что на ситуацию повлияла сложившаяся конструкция себестоимости импортного автомобиля: «В Китае все эти машины стоят в два раза дешевле. У нас же в цену входят, например, доставка автомобиля (в среднем доставка до Москвы обходится в 250 тыс. руб. на автомобиль), утильсбор, который даже на маленький автомобиль составляет 300 тыс. руб. (авто в возрасте до трех лет с объемом двигателя 1–2 л. — РБК), ГЛОНАСС, установка которого обходится в 40–50 тыс. руб. То есть около 1 млн руб. — это только всевозможные сборы с автомобиля», — объяснил Подщеколдин.

По его словам, «дорогим» импорт стал из-за политики государства. «От кого мы защищаем свой рынок, который составляет 400 тыс. автомобилей (производство. — РБК)? Неверно выстроена конструкция поддержки импорта, ее нужно менять. И нужно привлекать китайцев к сборке на территории России. Сборка сейчас тоже практически не поддерживается, то есть почти одинаковые размеры пошлин что для ввозимого готового автомобиля, что для собранного здесь». В Минпромторге на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Сами автодилеры спокойнее относятся к сформировавшимся товарным запасам. Илья Петров, директор розничных продаж автодилера «Авилон», отмечает, что имеющиеся на складах объемы не являются критичными. «Небольшие стоки не приносят видимого ущерба и оправдывают свое нахождение на складе маржинальностью», — сообщил он РБК. Снижения цен на новые автомобили именно на этом фоне ожидать не стоит, отмечает Петров: «Предпосылок для их удешевления в отрасли пока в целом не наблюдается. Ценообразование зависит от ряда других факторов и в особенности — от курса валют по отношению к рублю. Данный фактор продолжит влиять на цены в 2024 году».

Основная причина формирования излишков — высокая ключевая ставка ЦБ, при которой кредиты и лизинг перестают работать, соглашается и генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский. «Дилеры — заложники ситуации и могут снижать цены только в рамках своей доходности либо пускаться в распродажи, несмотря на убытки по этим сделкам. В какие-то моменты это необходимо и позволяет оздоровить баланс, но если эта ситуация имеет накопительный эффект и будет продолжаться, то вся отрасль может перестать функционировать должным образом», —заявил Ольховский. При этом он верит в заявленные планы правительства стимулировать новых иностранных партнеров-производителей «релокировать» свои производства в Россию. Весной этого года «Автодом» закрыл сделку по покупке подмосковного завода ушедшего из России Mercedes-Benz. Изначально сообщалось, что холдинг перезапустит производство на заводе этим летом; затем планы скорректировались на конец 2023 года. Сейчас завод не перезапущен.

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Фото:Михаил Фомичев / РИА Новости

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич ожидает даже две волны повышения цен — в декабре и «традиционное повышение в начале нового года». «Декабрьская корректировка курса рубля приведет к повышению стоимости новых поставок автомобилей наравне с уже ставшим традиционным повышением стоимости в начале каждого нового года. Поэтому для потенциальных покупателей сейчас открыто «окно возможностей» до конца декабря. Но я бы не стал откладывать покупку в ожидании еще более лучшего предложения», — говорит он. Текущий рост товарных запасов автомобилей, по мнению Терлюкевича, был вызван ожиданиями высоких продаж в ноябре-декабре — этот период традиционно является «высоким» сезоном в продажах. Но повышение ставки Центробанка в октябре охладило спрос, добавляет он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что запасы в 175 тыс. новых автомобилей дилеры распродадут за 1,5–2 месяца. «В нормальной рыночной ситуации дилеры формируют запасы даже на один-три месяца вперед. Текущий запас вполне нормальный», — отмечает эксперт. Относительно цен дилеры будут принимать решение исходя из своей экономической целесообразности; но чтобы они начали снижаться, должен укрепиться рубль, снизиться ставки по кредитам, отмечает и Бабанский.

Рост «излишков», например сырья, материалов, комплектующих, готовой продукции, — это всегда отток финансирования, на который идут для формирования необходимого уровня запасов для поддержания непрерывного операционного бизнес-цикла, а также для удовлетворения непрогнозируемых скачков спроса на продукцию, считает Олег Моргунов, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА. Продажи с августа сохраняются на высоких уровнях, поэтому запасы сформировались не в результате падения спроса, отмечает эксперт. Что касается цен, то дилеры крайне неохотно идут на их снижение и, вероятнее, будут снижать объемы новых заказов в 2024 году, добавил Моргунов.

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авторынок китайские автомобили стоки

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