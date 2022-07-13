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Доля государства в «Аэрофлоте» превысит 73%

Минфин и Росимущество подали совместную заявку на приобретение акций «Аэрофлота» на 52,5 млрд руб. В результате доля России в уставном капитале компании увеличится до 73,77%
«Аэрофлот» AFLT ₽26,72 -2,12% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля России в «Аэрофлоте» в ходе допэмиссии вырастет с 57,34 до 73,77%, следует из данных компании, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 2 932 903 561 голос (73,77%)», — говорится в сообщении.

Это акции, которые Россия получит в лице Минфина и Росимущества. Как сообщили в «Аэрофлоте», ранее они подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций «Аэрофлота». «Это соответствует уточненной потребности компании в финансировании, и по цене размещения в размере 34,29 руб. соответствует 52,5 млрд руб.», — уточнили в компании.

В ней пояснили, что привлекаемые от государства средства помогут «полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам».

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

8 июля «Аэрофлот» начал размещение допэмиссии 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 руб. Таким образом, в случае полного размещения «Аэрофлот» мог бы привлечь в капитал примерно 186 млрд руб.

«В настоящий момент продолжается процесс реализации преимущественного права, о его ходе и завершении эмиссии и итоговом размере привлеченных средств будет сообщено дополнительно», — сообщили 13 июля в компании.

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