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Общество ,  
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Аэрофлот зимой возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

Компания также рассматривает возможность открыть рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Гоа
Фото: Olaf Schuelke / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Olaf Schuelke / imago-images.de / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, передает корреспондент РБК.

«В зимнем расписании <…> появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай», — сказал он. Два дополнительных рейса откроют для желающих попасть на Сейшелы.

Кроме того, по словам Александровского, авиакомпания рассматривает возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет) и Гоа (Индия).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Зимой самолеты «Аэрофлота» продолжат летать на Мальдивы, а также в Стамбул и Анталью. Однако количество рейсов в турецкие города сократят из-за снижения сезонного спроса. Кроме того, самолеты временно не будут летать из Сочи в Бодрум и Даламан. Взамен авиакомпания предложит летать из города в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Также «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку.

Карту маршрутов также расширят на уровне внутренних перевозок: зимой откроются новые рейсы в Минеральные Воды из регионов, изменится региональная программа полетов в Сочи.

Региональная программа «Аэрофлота» подразумевает выполнение рейсов из регионов в другие города России в обход Москвы.

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Часть воздушных судов перебазируют на Дальний Восток: там планируют развивать как внутренние, так и международные перевозки. Рейсы могут начать выполнять из аэропортов Владивостока и Хабаровска. По каким конкретно направлениям будут летать самолеты и сколько судов перебазирует авиакомпания, Александровский не уточнил.

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Теги
Татьяна Зыкина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Аэрофлот полеты Дальний Восток ОАЭ Таиланд
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