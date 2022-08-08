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Американское кредитное бюро Equifax вышло из капитала российской «дочки»

По 25% в «Эквифакс» получили Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка — новые совладельцы банка «Хоум Кредит»
Фото: Mike Stewart / AP
Фото: Mike Stewart / AP

Американское бюро кредитных историй Equifax вышло из капитала своей российской «дочки», передав долю в БКИ «Эквифакс» двум новым совладельцам банка «Хоум Кредит».

По данным ЕГРЮЛ, 5 августа по 25% в ООО «Бюро кредитных историй Эквифакс» получили Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка. Ранее эти 50% принадлежали Equifax Luxembourg.

А днем ранее, 4 августа, 25% в «Эквифаксе» также получил бывший глава фондовой биржи РТС Иван Тырышкин. До этого доля принадлежала чешской компании Global Payments Europe. Еще 25% — у банка «Хоум Кредит».

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В отчетности Equifax сообщал, что по состоянию на 31 марта компания решила выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и «не ожидает будущих экономических выгод» от операций «Эквифакса». В связи с этим Equifax отразил убыток в $19,5 млн.

В России «Эквифакс» входит в топ-3 крупнейших бюро кредитных историй и предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. По данным бюро, его база состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются. В 2021 году Equifax сообщала, что получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В середине мая чешская инвестиционная группа PPF Group и ее «дочка» Home Credit объявили о планах продать «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России и Казахстане. Соглашение было подписано с группой частных инвесторов во главе с Тырышкиным, который на тот момент занимал пост председателя совета директоров СПБ Биржи (в конце июня после санкций Великобритании он покинул эту должность).

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Сделку закрыли в конце мая: Home Credit B.V. продала 49,5% акций кредитной организации, следует из данных системы СПАРК. Тырышкин получил 9,91% российского банка «Хоум Кредит», а Загидулин, Чайка, Елена Мартыненко, Дмитрий Чемендряков — по 9,9%.

После этого у Home Credit B.V. оставалась контрольная доля 50,49%. В июне он утратил контроль над российским банком: долю 0,9919% получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

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