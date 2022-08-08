Американское кредитное бюро Equifax вышло из капитала российской «дочки»

По 25% в «Эквифакс» получили Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка — новые совладельцы банка «Хоум Кредит»

Фото: Mike Stewart / AP

Американское бюро кредитных историй Equifax вышло из капитала своей российской «дочки», передав долю в БКИ «Эквифакс» двум новым совладельцам банка «Хоум Кредит».

По данным ЕГРЮЛ, 5 августа по 25% в ООО «Бюро кредитных историй Эквифакс» получили Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка. Ранее эти 50% принадлежали Equifax Luxembourg.

А днем ранее, 4 августа, 25% в «Эквифаксе» также получил бывший глава фондовой биржи РТС Иван Тырышкин. До этого доля принадлежала чешской компании Global Payments Europe. Еще 25% — у банка «Хоум Кредит».

В отчетности Equifax сообщал, что по состоянию на 31 марта компания решила выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и «не ожидает будущих экономических выгод» от операций «Эквифакса». В связи с этим Equifax отразил убыток в $19,5 млн.

В России «Эквифакс» входит в топ-3 крупнейших бюро кредитных историй и предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. По данным бюро, его база состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются. В 2021 году Equifax сообщала, что получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В середине мая чешская инвестиционная группа PPF Group и ее «дочка» Home Credit объявили о планах продать «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России и Казахстане. Соглашение было подписано с группой частных инвесторов во главе с Тырышкиным, который на тот момент занимал пост председателя совета директоров СПБ Биржи (в конце июня после санкций Великобритании он покинул эту должность).

Читайте на РБК Pro Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Статьи Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro x The Economist Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Статьи Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Продовольствие падает в цене. Почему глобальный голод все еще реален Продовольствие падает в цене. Почему глобальный голод все еще реален Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции

Сделку закрыли в конце мая: Home Credit B.V. продала 49,5% акций кредитной организации, следует из данных системы СПАРК. Тырышкин получил 9,91% российского банка «Хоум Кредит», а Загидулин, Чайка, Елена Мартыненко, Дмитрий Чемендряков — по 9,9%.

После этого у Home Credit B.V. оставалась контрольная доля 50,49%. В июне он утратил контроль над российским банком: долю 0,9919% получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени.