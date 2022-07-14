Глава «Хоум Кредита» уволился после трех месяцев работы

За дальнейшее развитие «Хоум Кредита» в роли исполняющего обязанности, а вскоре и председателя правления будет отвечать экс-глава проекта «Совесть», рассказал действующий руководитель банка

Александр Антоненко (Фото: BankiRu / YouTube)

Председатель правления банка «Хоум Кредит» Александр Антоненко 15 июля уйдет с должности и уволится из кредитной организации, чтобы развивать собственный бизнес. Об этом говорится в письме главы банка сотрудникам (есть у РБК). Информацию об уходе Антоненко подтвердил источник РБК в банке.

В письме председатель правления рассказал, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы успешно завершить сделку по продаже, поднять эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль.

«Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — подчеркнул он.

По словам Антоненко, на должности председателя правления «Хоум Кредита» его сменит Александр Скабара.

Последний ранее был руководителем операционного блока проекта «Совесть» QIWI Банка.

Позже в «Хоум Кредите» подтвердили РБК, что Антоненко решил уйти из организации и «заняться развитием собственных проектов». Первоочередными задачами Скабара в «Хоум Кредите» назвали сохранение и развитие текущего бизнеса, улучшение финансовых показателей, определение приоритетных задач и разработку стратегии развития.

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Совет директоров банка «Хоум Кредит» утвердил Александра Антоненко в должности председателя правления 10 апреля после увольнения Дмитрия Пешнева-Подольского, который возглавлял банк с ноября 2020 года.

Антоненко работал в банке с 2005 года, долгое время возглавлял блок потребительского кредитования. С 2015-го был заместителем предправления.

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit 17 мая объявили о планах продать «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России и Казахстане. Соглашение о продаже российских активов было подписано с группой частных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Сделку закрыли в конце мая.

После этого «Эксперт РА» снизило оценку кредитоспособности российского банка «Хоум Кредит» на одну ступень, с уровня ruА- до ruВВВ+. Рейтинговое агентство пояснило, что это связано с изменением состава акционеров кредитной организации и снятием «фактора поддержки со стороны прежних собственников».

Согласно ренкингу banki.ru, на 1 февраля «Хоум Кредит» занимал 33-е место в России по активам (307,4 млрд руб.).