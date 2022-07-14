Глава «Хоум Кредита» уволился после трех месяцев работы

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене Политика, 13:20
Более 300 жителей Новой Каховки попросили помочь с восстановлением жилья Политика, 13:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:17
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:16
«АвтоВАЗ» решил пока не выпускать Xray и Duster Авто, 13:15
Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по ангарам с РСЗО в Запорожье Политика, 13:13
AirDrop: как получить криптовалюту бесплатно и не дать себя обмануть Крипто, 13:08
Непомнящий сравнил отказ Карлсена защищать титул с поведением бойцов ММА Спорт, 13:08
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Пекине показали западное понимание термина «международное сообщество» Политика, 13:00
Как стать привлекательным для любого банка: четыре работающих метода РБК и ВТБ, 12:55
Самое яркое суперлуние 2022 года. Фоторепортаж Общество, 12:52 
На картине Ван Гога обнаружили скрытый автопортрет художника Стиль, 12:51
«Рублевый тигр, юаневый дракон». Зачем частным инвесторам облигации Китая Pro, 12:48
Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию за обслуживание валютных счетов Финансы, 12:47
Финансы ,  
0 

Глава «Хоум Кредита» уволился после трех месяцев работы

За дальнейшее развитие «Хоум Кредита» в роли исполняющего обязанности, а вскоре и председателя правления будет отвечать экс-глава проекта «Совесть», рассказал действующий руководитель банка
Александр Антоненко
Александр Антоненко (Фото: BankiRu / YouTube)

Председатель правления банка «Хоум Кредит» Александр Антоненко 15 июля уйдет с должности и уволится из кредитной организации, чтобы развивать собственный бизнес. Об этом говорится в письме главы банка сотрудникам (есть у РБК). Информацию об уходе Антоненко подтвердил источник РБК в банке.

В письме председатель правления рассказал, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы успешно завершить сделку по продаже, поднять эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль.

«Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — подчеркнул он.

По словам Антоненко, на должности председателя правления «Хоум Кредита» его сменит Александр Скабара.

Последний ранее был руководителем операционного блока проекта «Совесть» QIWI Банка.

Позже в «Хоум Кредите» подтвердили РБК, что Антоненко решил уйти из организации и «заняться развитием собственных проектов». Первоочередными задачами Скабара в «Хоум Кредите» назвали сохранение и развитие текущего бизнеса, улучшение финансовых показателей, определение приоритетных задач и разработку стратегии развития.

«Хоум Кредит» столкнулся со снижением рейтинга после смены акционеров
Финансы
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи

Совет директоров банка «Хоум Кредит» утвердил Александра Антоненко в должности председателя правления 10 апреля после увольнения Дмитрия Пешнева-Подольского, который возглавлял банк с ноября 2020 года.

Антоненко работал в банке с 2005 года, долгое время возглавлял блок потребительского кредитования. С 2015-го был заместителем предправления.

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit 17 мая объявили о планах продать «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России и Казахстане. Соглашение о продаже российских активов было подписано с группой частных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Сделку закрыли в конце мая.

После этого «Эксперт РА» снизило оценку кредитоспособности российского банка «Хоум Кредит» на одну ступень, с уровня ruА- до ruВВВ+. Рейтинговое агентство пояснило, что это связано с изменением состава акционеров кредитной организации и снятием «фактора поддержки со стороны прежних собственников».

Согласно ренкингу banki.ru, на 1 февраля «Хоум Кредит» занимал 33-е место в России по активам (307,4 млрд руб.).

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
PPF кадровые назначения Банк Хоум Кредит Банки
Материалы по теме
«Хоум Кредит» столкнулся со снижением рейтинга после смены акционеров
Финансы
Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития
Финансы
Главу Банка Хоум Кредит отправили в отставку
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter