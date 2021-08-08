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Бизнес ,  
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«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара

На завод в Новом Уренгое, где недавно произошел пожар, возобновились поставки сырья. После первичной переработки его направят в Сургут для выпуска готовой продукции. Ранее из-за пожара были нарушены поставки газа в Европу
«Газпром» GAZP ₽282,27 -1,29% Купить
Фото: Газпром добыча Уренгой
Фото: Газпром добыча Уренгой

Корпорация «Газпром» возобновила подачу сырья на завод «Газпром переработка» в Новом Уренгое, где ранее произошел сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту», — сказали представители предприятия.

Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать
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Фото:89.mchs.gov.ru

Там уточнили, что после того, как завершится процесс деэтанизации — отделение этана от остальной смеси — сырье направят по трубопроводу на Сургутский завод по стабилизации конденсата, где его переработают и выпустят в виде готовой продукции.

РБК направил запрос в «Газпром-переработку».

Пожар на уренгойском заводе произошел в ночь на 5 августа. Само предприятие расположено в 28 км от Нового Уренгоя. Оно входит в дочернюю компанию «Газпрома» — «Газпром-переработку». Завод перерабатывает углеводородное сырье — нестабильный газовый конденсат на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.

Спасатели тушили огонь в течение суток. Пострадавших в результате инцидента не было, но были повреждены конструктивные элементы здания и оборудование, расположенные на площади 2 тыс. кв. км.

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После сообщений об аварии на заводе в два раза снизилась прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа — до 1 млн куб. м. в час. К утру 6 августа объем немного вырос — до 1,5–1,6 млн куб. м. Тогда же выросли цены на газ в Евроопе — до $546,3 за 1 тыс. куб. м, впервые превысив показатель в $543 за 1 тыс. куб. м.

Позднее «Интерфакс» сообщал, что в день аварии — 5 августа — «Газпром» начал экстренно отбирать газ из подземных хранилищ в России и Европе.

Кроме того, 5 августа были снижены поставки по газопроводу «Ямал — Европа» (проходит через Белоруссию и Польшу). Сейчас по магистрали прокачивается около 1,5 млн куб. м в час (до аварии было 2,1 млн куб. м в час). Поставки газа по магистрали «Северный поток» и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

В самом «Газпроме» заявили, что начали анализировать последствия аварии на заводе. Компания в том числе выяснит, скажется ли авария на предприятии на обязательствах по поставке топлива в Европу. Расследование по факту произошедшего начал также Росприроднадзор.

Автор
Евгений Науменко
Газпром Пожар Новый Уренгой сырье
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