«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара

На завод в Новом Уренгое, где недавно произошел пожар, возобновились поставки сырья. После первичной переработки его направят в Сургут для выпуска готовой продукции. Ранее из-за пожара были нарушены поставки газа в Европу

Фото: Газпром добыча Уренгой

Корпорация «Газпром» возобновила подачу сырья на завод «Газпром переработка» в Новом Уренгое, где ранее произошел сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту», — сказали представители предприятия.

Там уточнили, что после того, как завершится процесс деэтанизации — отделение этана от остальной смеси — сырье направят по трубопроводу на Сургутский завод по стабилизации конденсата, где его переработают и выпустят в виде готовой продукции.

РБК направил запрос в «Газпром-переработку».