«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара

Пожар на уренгойском заводе произошел в ночь на 5 августа. Само предприятие расположено в 28 км от Нового Уренгоя. Оно входит в дочернюю компанию «Газпрома» — «Газпром-переработку». Завод перерабатывает углеводородное сырье — нестабильный газовый конденсат на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.
Спасатели тушили огонь в течение суток. Пострадавших в результате инцидента не было, но были повреждены конструктивные элементы здания и оборудование, расположенные на площади 2 тыс. кв. км.
После сообщений об аварии на заводе в два раза снизилась прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа — до 1 млн куб. м. в час. К утру 6 августа объем немного вырос — до 1,5–1,6 млн куб. м. Тогда же выросли цены на газ в Евроопе — до $546,3 за 1 тыс. куб. м, впервые превысив показатель в $543 за 1 тыс. куб. м.
Позднее «Интерфакс» сообщал, что в день аварии — 5 августа — «Газпром» начал экстренно отбирать газ из подземных хранилищ в России и Европе.
Кроме того, 5 августа были снижены поставки по газопроводу «Ямал — Европа» (проходит через Белоруссию и Польшу). Сейчас по магистрали прокачивается около 1,5 млн куб. м в час (до аварии было 2,1 млн куб. м в час). Поставки газа по магистрали «Северный поток» и через Украину сохраняются в прежнем объеме.
В самом «Газпроме» заявили, что начали анализировать последствия аварии на заводе. Компания в том числе выяснит, скажется ли авария на предприятии на обязательствах по поставке топлива в Европу. Расследование по факту произошедшего начал также Росприроднадзор.