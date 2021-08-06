«Газпром» проанализирует последствия пожара на заводе на поставки в ЕС

Фото: МЧС России по ЯНАО

Корпорация «Газпром» проводит анализ последствий аварии на заводе «Газпром-переработки» по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию.

«Идет анализ причин и последствий аварии», — сказали в «Газпроме», отвечая на вопрос о том, скажется ли авария на добыче и переработке газа, обязательствам компании по контрактам и поставке топлива в Европу.

Пожар начался в ночь с 4 на 5 августа. Потушить его удалось только к утру 6 числа. При этом в МЧС указывали на то, что выгорание остаточного конденсата все еще продолжается.

Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Тем не менее, из-за огня повредились конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м.