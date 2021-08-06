Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 05 авг, 12:24
В Махачкале трое получили ножевые ранения в ходе драки в центре города Общество, 11:44 Клинт Иствуд снялся в новом вестерне «Мужские слезы» Стиль, 11:40 Скабеева фразой «феминистки должны быть довольны» ответила МОК Спорт, 11:34 «Газпром» проанализирует последствия пожара на заводе на поставки в ЕС Бизнес, 11:31 В России ровно месяц подряд от COVID умирают более 700 человек в день Общество, 11:22 Что читают миллиардеры — десять любимых книг Билла Гейтса Экономика инноваций, 11:20 СК завел дело после побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Общество, 11:20 Опыт компаний: облачные истории BelkaCar, Pony Express и Восток-Сервис РБК и #CloudMTS, 11:14 Шойгу сообщил о центрах пропаганды для «информационных атак» на Россию Политика, 11:14 Объем инвестиций бьет рекорды. Что произошло в венчуре во II квартале Pro, 11:13 Месяц без льготной ипотеки: в Москве упал спрос на новостройки Недвижимость, 11:12 Хаос и бардак в «Спартаке». Главное о ситуации в клубе Спорт, 11:09 Дежурных изолятора в Истре допросили после побега заключенных Общество, 11:07 Группа компаний Ferrero внедряет новые виды упаковки Партнерский материал, 10:59
Бизнес ,  
0 

«Газпром» проанализирует последствия пожара на заводе на поставки в ЕС

«Газпром» GAZP ₽282,9 -1,07% Купить
Фото: МЧС России по ЯНАО
Фото: МЧС России по ЯНАО

Корпорация «Газпром» проводит анализ последствий аварии на заводе «Газпром-переработки» по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию.

«Идет анализ причин и последствий аварии», — сказали в «Газпроме», отвечая на вопрос о том, скажется ли авария на добыче и переработке газа, обязательствам компании по контрактам и поставке топлива в Европу.

Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки
Бизнес
Фото:МЧС России

Пожар начался в ночь с 4 на 5 августа. Потушить его удалось только к утру 6 числа. При этом в МЧС указывали на то, что выгорание остаточного конденсата все еще продолжается.

Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Тем не менее, из-за огня повредились конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м.

Предприятие «Газпром-переработки» расположено в 28 км от Нового Уренгоя. Оно занимается первичной переработкой газового конденсата. Кроме того, оно организовывает транспорт конденсата в магистральный конденсатопровод и производит нефтепродукты.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Газпром Евросоюз поставки Пожар
Материалы по теме
«Газпром» стал петербургской компанией
Бизнес
«Газпром» сократил транзит газа через Польшу на треть
Бизнес
Глава «Нафтогаза» призвал вести переговоры о транзите газа с «Газпромом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter