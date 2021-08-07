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Как авария на заводе «Газпрома» связана с поставками в Европу. Карта

В ночь на 5 августа произошел пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. Из-за аварии поставки по трубопроводу Ямал — Европа сократились, а цены на газ выросли. Где произошла авария и как проходит газопровод — на карте РБК
«Газпром» GAZP ₽282,27 -1,29% Купить

Завод входит в дочернюю структуру «Газпрома» «Газпром переработка». Это часть Уренгойского газодобывающего комплекса. Завод занимается первичной переработкой газового конденсата, организацией его транспортировки в магистральный конденсатопровод Уренгой — Сургут и производит нефтепродукты. После сообщений о пожаре прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снизилась вдвое, до 1 млн куб. м в час. К утру пятницы объемы выросли до 1,5-1,6 млн куб. м.

Подробнее об аварии и ее последствиях читайте на РБК:

Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать
Бизнес
Фото:89.mchs.gov.ru

Автор
Анастасия Волжанинова
Газпром Ямал – Европа Новый Уренгой авария
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