Активы Glencore сократились на $1,2 млрд из-за санкций против UC Rusal

Glencore сократил чистые активы на $1,2 млрд, до $84,65 млрд — в основном из-за американских санкций против UC Rusal, в котором ​швейцарскому трейдеру принадлежит 8,75%. Ранее компания собиралась обменять этот пакет на долю в En+

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарский трейдер Glencore, которому принадлежит 8,75% UC Rusal, сообщил о снижении чистых активов на $1,2 млрд — ​с $85,87 млрд до $84,65 млрд. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2018 года.

Основной причиной такого снижения активов трейдер назвал переоценку доли в UC Rusal из-за падения ее капитализации после введения санкций США 6 апреля в отношении компании и ее основного акционера Олега Дерипаски. ​

Glencore в декабре 2017 года оценивал стоимость своей доли в UC Rusal года в $933 млн, а на конец июня 2018 года — в $347 млн. Исходя из капитализации компании на бирже Гонконга 8 августа ($4,47 млрд), 8,75% стоили $391 млн. «Таким образом, Glencore потерял около $600 млн из-за переоценки доли в UC Rusal. Это только половина от заявленной суммы, на которую сократились чистые активы компании», — отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

В отчете не раскрывается, чем вызваны потери еще $600 млн, указывает Худалов. Но в целом эти потери списали на санкции, предполагает он. РБК направил запрос в пресс-службу UC Rusal.

Как сообщалось в плане председателя совета директоров En+ (крупнейший акционер UC Rusal) Грегори Баркера по выводу компании из-под санкций, который был представлен Минфину США, Glencore должна обменять пакет в UC Rusal на долю в En+. Но эта сделка была заморожена после введения санкций в отношении структур Дерипаски.

Капитализация крупнейшего за пределами Китая производителя алюминия UC Rusal рухнула более чем вдвое на Гонконгской бирже на следующий торговый день после того, как компания попала в санкционный список США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). Дело в том, что в случае взаимодействия с фигурантами списка SDN компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции, следует из разъяснений Минфина США.

Но затем Минфин США допустил возможность снятия санкций с компании после выполнения ряда условий, основным из которых является утрата Дерипаской контроля над UC Rusal и En+. После заявлений главы Минфина США Стивена Мнучина в июле о том, что его ведомство начало рассмотрение представленного Rusal плана, акции компании начали расти. В конце июля американские власти перенесли обязательный срок продажи бумаг UC Rusal для западных инвесторов до 23 октября.