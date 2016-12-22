АЗС в мае потеряли 12 млрд руб. из-за высоких оптовых цен

Владельцы автозаправок понесли более 12 млрд руб. убытков в мае, из них 9,3 млрд руб. пришлось на крупные нефтяные компании, подсчитали эксперты Независимого топливного союза. В июне АЗС работали с нулевой прибыльностью

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В мае 2018 года убытки топливного рынка России из-за диспаритета розничных и оптовых цен составили более 12 млрд руб., подсчитали эксперты аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС). При этом независимые операторы АЗС потеряли около 3,4 млрд руб., а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний составили 9,3 млрд руб., говорится в сообщении НТС, которое поступило в РБК.

Благодаря активным действиям правительства по обеспечению большего объема поставок моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), а также заявлениям о снижении с 1 июня 2018 года акцизов на бензин и дизельное топливо, в июне этот диспаритет сократился, указывает НТС. Это позволило заправкам работать с нулевой маржинальностью, но без убытка.

Однако для независимой розницы, в отличие от АЗС крупных компаний, ситуация остается критической из-за закредитованности и потери значительного числа клиентов. «В мае—июне независимые АЗС из-за диспаритета цен вынуждены были держать цены выше, чем розница нефтяных компаний», — напоминают эксперты союза.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать расчеты НТС по убыткам на АЗС. Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

Рост цен на бензин в России пришелся на апрель—май 2018 года, а до президентских выборов в марте цены почти не росли. В итоге за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз. По стране прокатились митинги против роста цен, а правительство, назначенное в середине мая, приняло экстренные меры: снизило акцизы на топливо, дало возможность вводить экспортные пошлины 90% на нефтепродукты, а также ввело специальную надбавку к акцизам.

НТС на круглом столе в Торгово-промышленной палате 26 июня предрекал банкротство независимых АЗС. «Результатом налогового маневра, предполагающего снижение экспортной пошлины и рост НДПИ, и диспаритета розничных и оптовых цен на бензин в ряде регионов может стать банкротство независимых АЗС», — утверждал глава союза Павел Баженов.

В конце июля НТС пожаловался в ФАС на действия трейдеров, занимающихся спекуляциями с бензином и дизельным топливом на СПбМТСБ, которые ведут к росту оптовых цен на топливо для независимых владельцев АЗС.

На 30 июля средние цены на бензин на столичных АЗС, по данным Московской топливной ассоциации, упали на 1–3 коп. за литр к уровню предыдущей недели и составили 42,19 руб. за литр АИ-92 и 45,67 руб. за литр АИ-95.