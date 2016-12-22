ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 61,98 EUR Нал. 73,99 72,54 USD Бирж. 62,24 -0,56 EUR Бирж. 72,85 -0,38 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8114,00 -59,50 IMOEX 2295,72 +0,13% RTSI 1162,42 +0,93% Brent 74,99 +0,33% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве»
Лента новостей
Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве» 07:01, Бизнес Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой» 07:00, Технологии и медиа Uber закрыл отдел по разработке беспилотных грузовиков 06:52, Бизнес В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии 06:26, Общество Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора 05:58, Общество Пентагон потратит $900 млн на развитие искусственного интеллекта 05:43, Общество Жителя Хабаровского края осудили за кражу из разбившегося самолета 05:26, Общество В Иране назвали условие для переговоров с Трампом 05:20, Политика Обвиняемый в расстреле журналистов Capital Gazette не признал вину 04:52, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 04:47, Партнерский материал ФНС с 1 августа начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные 04:29, Экономика В WhatsApp появилась функция групповых звонков 04:04, Технологии и медиа Минобороны закупит 2,5 тыс. медалей для участников военных операций 03:37, Политика Разведка США узнала о производстве в КНДР новых межконтинентальных ракет 03:19, Политика Семья осужденного российского летчика Ярошенко получила визу в США 03:10, Политика Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема газа из США 02:42, Экономика Звезды «Стражей Галактики» поддержали уволенного за твиты режиссера 02:32, Общество В ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане 01:47, Общество В Италии отравили спасавшую людей после землетрясения собаку 01:26, Общество Московский планетарий пообещал россиянам «самый красивый звездопад года» 00:57, Общество Суд ужесточил наказание подозреваемым в убийстве отца сестрам 00:37, Общество В ОНК рассказали о начале голодовки Шестуна в СИЗО 00:30, Общество Ведомство Кудрина заявило об отсутствии у Минприроды данных о мусоре 00:01, Бизнес Мосбиржа объяснила приостановку торгов на валютном рынке 30 июл, 23:55, Экономика Лоукостер «Победа» решил купить 30 самолетов Boeing 737 MAX8 30 июл, 23:55, Бизнес Минпромторг уточнил судьбу программ льготного автокредитования 30 июл, 23:52, Общество WSJ сообщила о намерении Tesla построить завод в Европе 30 июл, 23:33, Бизнес В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком 30 июл, 23:31, Общество
Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве»
Бизнес, 07:01
0
Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве»
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве». По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и подняли цены в течение двух-трех недель перестановок
Аркадий Дворкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Резкий рост на бензин, который произошел в России весной, связан со сменой правительства, заявил в интервью РБК Аркадий Дворкович, который до начала мая занимал пост вице-премьера, курирующего ТЭК. «То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве, и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал он.

«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — подчеркнул Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за «небольшой буквально двух-трехнедельной перестановки местами [в правительстве] и ожиданий, что налоги могут повыситься».

Из-за постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке между нефтяниками и финансовой системой ситуация с ценами на топлива требовала «ежемесячной работы» с компаниями и «постоянной балансировки интересов». «Если бы была четкая работа [во время смены правительства в мае], четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — уверен бывший вице-премьер.

Рост цен на бензин в России пришелся на апрель—май 2018 года, а до президентских выборов в марте цены почти не росли. В итоге, за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз. По стране прокатились митинги против роста цен, а новое правительство, избранное в середине мая, приняло экстренные меры: снизило акцизы на топливо, дало возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты, а также ввело специальную надбавку к акцизам. Обо всех этих мерах министр энергетики Александр Новака и новый куратор ТЭК, вице-премьер Дмитрий Козак подробно доложили президенту Владимиру Путину 7 июня во время «Прямой линии».

Дворкович отказался комментировать меры, принятые новым кабинетом министров дял стабилизации ситуации на топливном рынке, сославшись на то, что «слишком мало времени прошло».

«Правительство приняло исчерпывающие оперативные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, — сказал РБК представитель Козака Илья Джус. Слова Дворковича о причинах кризиса он комментировать не стал.

Однако нефтяники ранее указывали, что цены на топливо выросли из-за изменения конъюнктуры. Например, по мнению главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в скачке цен на бензин виноваты девальвация рубля и рост мировых цен на нефть. Внутренние цены на топливо в России коррелируют с экспортными, и при росте экспортного нетбэка (зарубежные цены минус налоги и транспортные расходы) нефтяники стараются увеличивать и цены внутри страны, объясняли РБК эксперты.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко.
Теги: Аркадий Дворкович , цены на бензин
Главное
Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой» Технологии и медиа
Материалы по теме
Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином Экономика
Росстат заявил о «практически не изменившихся» ценах на бензин Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter