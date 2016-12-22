Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве». По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и подняли цены в течение двух-трех недель перестановок

Аркадий Дворкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Резкий рост на бензин, который произошел в России весной, связан со сменой правительства, заявил в интервью РБК Аркадий Дворкович, который до начала мая занимал пост вице-премьера, курирующего ТЭК. «То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве, и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал он.

«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — подчеркнул Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за «небольшой буквально двух-трехнедельной перестановки местами [в правительстве] и ожиданий, что налоги могут повыситься».

Из-за постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке между нефтяниками и финансовой системой ситуация с ценами на топлива требовала «ежемесячной работы» с компаниями и «постоянной балансировки интересов». «Если бы была четкая работа [во время смены правительства в мае], четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — уверен бывший вице-премьер.

Рост цен на бензин в России пришелся на апрель—май 2018 года, а до президентских выборов в марте цены почти не росли. В итоге, за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз. По стране прокатились митинги против роста цен, а новое правительство, избранное в середине мая, приняло экстренные меры: снизило акцизы на топливо, дало возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты, а также ввело специальную надбавку к акцизам. Обо всех этих мерах министр энергетики Александр Новака и новый куратор ТЭК, вице-премьер Дмитрий Козак подробно доложили президенту Владимиру Путину 7 июня во время «Прямой линии».

Дворкович отказался комментировать меры, принятые новым кабинетом министров дял стабилизации ситуации на топливном рынке, сославшись на то, что «слишком мало времени прошло».

«Правительство приняло исчерпывающие оперативные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, — сказал РБК представитель Козака Илья Джус. Слова Дворковича о причинах кризиса он комментировать не стал.

Однако нефтяники ранее указывали, что цены на топливо выросли из-за изменения конъюнктуры. Например, по мнению главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в скачке цен на бензин виноваты девальвация рубля и рост мировых цен на нефть. Внутренние цены на топливо в России коррелируют с экспортными, и при росте экспортного нетбэка (зарубежные цены минус налоги и транспортные расходы) нефтяники стараются увеличивать и цены внутри страны, объясняли РБК эксперты.