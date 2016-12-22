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«ФК Открытие» решил продать два здания в центре Москвы за 8,5 млрд руб.
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«ФК Открытие» решил продать два здания в центре Москвы за 8,5 млрд руб.
Бизнес, 08:00
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«ФК Открытие» решил продать два здания в центре Москвы за 8,5 млрд руб.
Банк «ФК Открытие», перешедший год назад под контроль ЦБ, выставил на продажу особняк на Петровке и многофункциональный комплекс на Большой Якиманке. За них кредитная организация рассчитывает выручить 8,5 млрд руб.
МФК «Негоциант» (Фото: ГК «КРТ»)

Банк «ФК Открытие» планирует продать недвижимость в центре Москвы на 8,5 млрд руб. — особняк на Петровке и многофункциональный комплекс «Негоциант» на Большой Якиманке. Информация о продаже объектов опубликована на сайте ЦИАНа.

В пресс-службе «ФК Открытие» не ответили на запрос РБК.

Первый объект, выставленный на продажу, представляет собой особняк 1917 года постройки по адресу: Петровка, 24, общей площадью 9,9 тыс кв. м. Объект, согласно информации Росреестра, принадлежит ПАО «Банк «ФК Открытие» и оценен в 2,5 млрд руб. Сейчас здание с атриумом «предназначено для полноценного функционирования банка», но потенциально оно может быть «новым крупным торговым или деловым центром, отелем», указано в объявлении.

Особняк также можно реконструировать под комплекс апартаментов или переделать под штаб-квартиру компании, считает старший консультант департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Виктория Петрова. Банковские особняки сложно перепрофилировать из-за особенностей планировки, в частности наличия хранилищ, указывает гендиректор Российского аукционного дома Андрей Степаненко. По его словам, из такого особняка практически невозможно сделать бизнес-центр класса А, поскольку в нем будет слишком низкий коэффициент использования площадей.

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Рыночная стоимость здания может колебаться, по оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, от 2,5 млрд до 3 млрд руб.

Второй объект, перешедший банку за долги, —​ здание 2014 года постройки общей площадью 22,7 тыс кв. м на Большой Якиманке, 2, — «ФК Открытие» рассчитывает продать за 6 млрд руб. Это проект «Негоциант», который строила Корпорация развития территорий Юрия Гусева, в том числе на кредит «ФК Открытие». В многофункциональном комплексе предусмотрены апартаменты, офисы, торговая галерея, а два подземных этажа отведены под паркинг. Здание после постройки никем не использовалось.

В 2016 году ЗАО «Негоциант», которое вело строительство, было признано банкротом. В рамках процедуры банкротства здание безрезультатно выставлялось на торги. В апреле 2018-го суд постановил зарегистрировать право «ФК Открытие» на строение и земельный участок под ним. Долг ЗАО «Негоциант» перед «ФК Открытие» превышает 6,6 млрд руб., говорится в решении суда. В июле этого года комплекс был переоформлен на «ФК Открытие».

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Объект, возможно, заинтересует какую-нибудь компанию, которая захочет разместить там собственный офис, считает директор сопровождения сделок в секторе недвижимости PwC Саян Цыренов. Но, признает эксперт, продавцу будет нелегко вернуть всю сумму выданного кредита.

«ФК Открытие» пытается продать это здание уже около двух лет: хотя объект не был оформлен в собственность банка, он продавался в качестве права требования по кредиту, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его мнению, комплекс на Большой Якиманке может быть использован под торгово-выставочный центр с апартаментами для временного проживания, но компаний, которых заинтересуют такая концепция, мало. В любом случае цена объекта не должна превышать 3,5 млрд руб., категоричен Лукашев.

Что произошло с «ФК Открытие»

29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка и ввел в него временную администрацию. 1 сентября зампред ЦБ Василий Поздышев оценил расходы на оздоровление кредитной организации в 250–400 млрд руб. 23 февраля 2018 года предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов оценил размер проблемных активов в $10 млрд.

Непрофильные активы «ФК Открытие», как сообщалось, должны быть переданы в создаваемый на базе банка «Траст» специальный банк непрофильных активов вместе с активами других санируемых банков — Бинбанка и Промсвязьбанка. Наполнение фонда планируется завершить к 2019 году, он будет работать в течение трех-пяти лет. Фонд планирует распродавать непрофильные активы на рыночных условиях. «ФК Открытие» передаст активы на 539 млрд руб., заявлял в конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев.

Авторы: Надежда Федорова, Галина Казакулова.
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