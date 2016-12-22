«ФК Открытие» выделит непрофильные активы в специальный банк

Акционерам банка «ФК Открытие» предложат на очередном собрании выделить проблемные и непрофильные активы банка в отдельную организацию — АО «Банк Открытие Специальный». Этот банк будет передан в фонд непрофильных активов

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Выделить из «ФК Открытие» отдельную организацию — АО «Банк Открытие Специальный» — совет директоров банка предложит на общем собрании акционеров, которое запланировано на 30 июля, говорится в материалах кредитной организации.

АО «Банк Открытие Специальный» будет в свою очередь присоединено к банку «Траст», на базе которого будет создан фонд проблемных и непрофильных активов.

В пресс-службе «ФК Открытие» РБК сообщили, что речь идет о выделении непрофильных активов банка «Открытие» «с целью их передачи в банк непрофильных активов». Этот вариант передачи активов — наиболее оптимальный, добавили в банке.

Суммарные активы фонда плохих и непрофильных активов составят более 2 трлн руб. При этом, как говорил в конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев, от «ФК Открытие» в фонд перейдут активы на 539 млрд руб. Туда передадут, в частности, те активы, которые связаны с крупнейшим заемщиком «ФК Открытие» и его бывшим собственником — «Открытие Холдингом».

В фонд также войдут проблемные и непрофильные активы Рост Банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Автовазбанка.

Наполнение фонда планируется завершить к 2019 году, он будет работать в течение трех-пяти лет, после чего все активы будут проданы на рыночных условиях.

Соотношение плохих активов (предприятий в состоянии банкротства, которые нужно ликвидировать) к непрофильным (работающим предприятиям) составит примерно 40 на 60%. Банк России заявлял, что по итогам работы фонда рассчитывает вернуть 40–60% от средств, затраченных на санацию банков.

Активы фонда будут разделены на кластеры — нефтяной, лесной, сельскохозяйственный (производство мяса, птицы, зерна, земельный фонд), недвижимость (торговые центры, жилье, офисная недвижимость, отели). К его работе планируется привлечь РФПИ, а также Агентство по страхованию вкладов.​ ЦБ анонсировал, что фонд возглавит «человек с рынка».