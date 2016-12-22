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Экс-владелец «ФК Открытие» подал в суд на АСВ из-за 28 млрд руб. долга
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Экс-владелец «ФК Открытие» подал в суд на АСВ из-за 28 млрд руб. долга
Финансы, 19:35
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Экс-владелец «ФК Открытие» подал в суд на АСВ из-за 28 млрд руб. долга
«Открытие Холдинг» — экс-акционер санируемого «ФК Открытие» — подал в суд на Агентство по страхованию вкладов. По мнению холдинга, АСВ пытается дважды взыскать с него 28 млрд руб. долга, передав права требования по нему Рост Банку

Бывший акционер банка «ФК «Открытие» — «Открытие Холдинг» Вадима Беляева — подало иск против Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в котором просит признать недействительным договор уступки прав требований между АСВ и Рост Банком, касающийся задолженности в 28 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Открытия Холдинга», поступившем в РБК. Речь идет о 28 млрд руб., полученных в 2015 году «Открытие Холдингом» от АСВ на санацию банка «Траст», который санировался «ФК Открытие» и в 2017 году вошел в периметр санации уже самого банка «ФК Открытие».

Вернуть средства АСВ холдинг должен был через шесть лет — в 2021 году, но после того как группа «ФК Открытие» попала под санацию Фонда консолидации банковского сектора, АСВ в декабре 2017 года потребовало вернуть выданный заем из-за «утраты АО «Открытие Холдинг» статуса инвестора» при санации банка «Траст».

По заявлению «Открытия Холдинга», полученные от АСВ средства были размещены на депозите в банке «Траст», поэтому возвращать их должен он. «Открытие Холдинг» отправила в «Траст» письмо с просьбой перечислить эти средства напрямую на расчетный счет АСВ. Однако уведомлений о том, что средства были перечислены обратно в АСВ, холдинг, по словам его представителей, не получил.

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Финансы

В апреле стало известно, что банк «Траст» прекратил свои обязательства по депозиту перед «Открытие Холдингом», но одновременно холдинг получил сообщение, что права требования к нему на 28 млрд руб. перешли от АСВ к Рост Банку (также входит в периметр санации «ФК Открытие», объединенного с Бинбанком).

Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев объяснял, что прекращение обязательств банка «Траст» перед «Открытие Холдингом» было осуществлено в рамках закона о банкротстве, согласно которому банк при санации может получить капитал от ЦБ только при условии прекращения всех обязательств перед акционером («Открытие Холдинг» до санации был крупнейшим акционером «Траста» — 33%). При этом обязательства «Открытие холдинга» перед АСВ на 28 млрд руб. все еще сохраняются, отмечал Поздышев.

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«Открытие холдинг» с этой позицией не согласился. По его мнению, если «Траст» выполнил требование холдинга перечислить средства в АСВ и его обязательства были прекращены, то автоматически должны быть прекращены и обязательства холдинга перед АСВ. Холдинг утверждает, что договор передачи прав требования между АСВ и Рост Банком не может считаться действительным, а действия АСВ являются недобросовестными — «у холдинга списали его права на 28 млрд рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму, получилось двойное взимание долга, а с учетом залога (предоставленного АСВ по кредиту. — РБК) — тройное».

РБК ожидает комментариев от АСВ.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: «Открытие Холдинг» , «ФК Открытие» , «Траст» , Банки
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