ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,83 62,99 EUR Нал. 74,03 73,14 USD Бирж. 63,44 +0,48 EUR Бирж. 73,63 +0,30 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7389,30 -20,70 IMOEX 2284,06 -0,47% RTSI 1134,25 -0,91% Brent 72,18 -0,21% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ
Лента новостей
Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста 13:06, Экономика В Киргизии задержали мэра Бишкека 13:05, Общество ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр 13:05, Финансы Эксперты поддержали выделение выходного для прохождения диспансеризации 12:55, Общество На Урале арестовали обвиняемого в убийстве финалистки конкурса красоты 12:55, Общество Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в Домодедово 12:40, Общество Пилот Владимир Шуляк — об ответственности и быстроте принятия решений 12:39, РБК и Тест печени В РЖД пообещали изучить проект постройки скоростной магистрали в Чечне 12:39, Общество Топ-менеджер Utair спрогнозировал сокращение числа авиакомпаний в России 12:29, Бизнес Розенбаум опроверг сообщения о своем онкологическом заболевании 12:24, Общество От шоу-рума до теплицы: в Москве выбрали лучшие городские проекты 12:23, Недвижимость Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ 12:17, Финансы Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 12:17, РБК и Ингосстрах «Газпром» заключил пятилетний контракт с «Зенитом» на €57,5 млн 12:15, Общество Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон» 12:15, Политика Путин учредил почетное звание для журналистов 12:13, Общество «Роскачество» разработало рекомендации по выбору формы для школьников 12:07, Общество Крупнейший ретейлер России зафиксировал рост продаж пива на ЧМ-2018 12:04, Бизнес Бюджет вернет нефтяникам до 600 млрд руб. в рамках налогового маневра 12:04, Бизнес Путин наградил орденами Ирину Винер-Усманову и отца главы Минпромторга 12:03, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 12:03, РБК и Schneider Electric ОПЕК и США увеличивают добычу: почему нефть будет дешеветь 12:03, Quote Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США 11:55, Общество МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка 11:54, Общество Город ангелов: Берлин глазами петербургского писателя 11:49, Стиль Минобороны показало видео подготовки к работе боевого лазера «Пересвет» 11:47, Политика Глава Digital Currency Group: курс биткоина уже достиг минимума 11:47, Крипто Тренд лета: как «заземление» влияет на здоровье 11:44, Стиль
Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ
Финансы, 12:17
0
Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ
В Минфине считают неправильной ситуацию, когда «ФК Открытие» контролирует почти 15% акций ВТБ, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Обсуждаются разные варианты дальнейшей судьбы пакета: в частности, его может получить ВЭБ
Алексей Моисеев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Ситуация, когда банк владеет пакетом акций ВТБ, неправильная с точки зрения конкуренции, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Интерфакс». «Я признаю, что ситуация неправильная, когда один коммерческий банк является владельцем крупного пакета другого коммерческого банка и эти банки являются конкурентами между собой. И надо постараться ее решить», — сказал он. Подходы к решению этой проблемы, по словам Моисеева, обсуждаются, но пока конкретных решений нет. Более того, «нет никаких серьезных вариантов решения», заметил замминистра. Он признал, что ситуация с пакетом ВТБ не очень обычна, поскольку акции банка достались «ФК Открытие» от предыдущих собственников.

В то же время Моисеев обозначил контуры решения проблемы. «Нельзя просто взять с баланса АО, даже находящегося в санации, какой-то актив и отдать его какому-то другому, это невозможно, — подчеркнул он. — Кеша, кеша много требуется». Другим вариантом помимо выкупа акций у «ФК Открытие» может стать их обмен на другой актив.

«ФК Открытие» выделит непрофильные активы в специальный банк
Финансы

Комментируя недавнее сообщение агентства Reuters, что этот пакет может быть переданы на баланс Внешэкономбанка, Моисеев отметил, что юридически просто передать бумаги нельзя: «Можно либо купить, либо на что-то поменять». Однако он признал, что на экспертном уровне обсуждение такого варианта ведется. «Есть некая мысль, идея, официально в правительство такого предложения не поступало», — пояснил замминистра. По его словам, «сотрудники ВЭБа, Минфина, ЦБ, ВТБ пытаются придумать решение». С точки зрения конкуренции переход акций ВТБ на баланс ВЭБа — «это другое дело», поскольку госкорпорация является институтом развития и не конкурирует на рынке банковских услуг, объяснил замминистра.

РБК направил запросы в ВЭБ и ЦБ. Представитель «ФК Открытие» сообщил РБК, что банк сейчас не обсуждает идею передачи пакета акций ВТБ. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк не комментирует действия своих акционеров.

Сейчас в прямом распоряжении «ФК Открытие» 9,08% в уставном капитале ВТБ. Еще 5,7% косвенно контролируется банком через управляющие компании, распоряжающиеся средствами принадлежащих банкам НПФ. Исходя из котировок Мосбиржи стоимость 14,7% акций ВТБ составляет 92,7 млрд руб.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что правительство обсуждает передачу акций ВТБ с баланса «ФК Открытие» как один из способов докапитализации ВЭБа. О том, что госкорпорация будет докапитализирована, в конце мая сказал президент Владимир Путин, однако сумма не называлась — этот вопрос обсуждается в правительстве. В 2017 году убыток ВЭБа составил рекордные для него 287,7 млрд руб.

Задорнов допустил продажу «Росгосстраха» раньше «ФК Открытие»
Финансы

«ФК Открытие» приобрела акции ВТБ еще при прежнем менеджменте, когда основным акционером банка был «Открытие Холдинг» Вадима Беляева. Пакет был собран на балансе банка в основном в рамках сделок РЕПО.

Как говорил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Financial Times, «ФК Открытие» в конце 2014 года слишком много потратила на приобретение акций ВТБ через разного рода подконтрольные структуры. А после того как котировки ВТБ в прошлом году резко пошли вниз, банк «ФК Открытие» понес «колоссальные потери», на десятки миллиардов рублей. Именно покупка пакета акций ВТБ сыграла ключевую роль в крахе «ФК Открытие» (в конце августа 2017 года он был взят ЦБ на санацию). Задорнов также сообщил, что, даже будучи во время приобретения акций ВТБ «Открытием» главой розничного подразделения ВТБ, не знал об этих сделках — настолько секретными они были.

Благодаря тому, что у «ФК Открытие» есть крупный пакет ВТБ, два представителя банка — Михаил Задорнов и член правления Александр Соколов вошли в наблюдательный совет ВТБ.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Минфин , «ФК Открытие» , ВТБ , ВЭБ
Главное
Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Правительство оставило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями Финансы
Костин рассказал о продаже сербской «дочки» ВТБ за €10 млн Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter