Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ

В Минфине считают неправильной ситуацию, когда «ФК Открытие» контролирует почти 15% акций ВТБ, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Обсуждаются разные варианты дальнейшей судьбы пакета: в частности, его может получить ВЭБ

Алексей Моисеев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Ситуация, когда банк владеет пакетом акций ВТБ, неправильная с точки зрения конкуренции, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Интерфакс». «Я признаю, что ситуация неправильная, когда один коммерческий банк является владельцем крупного пакета другого коммерческого банка и эти банки являются конкурентами между собой. И надо постараться ее решить», — сказал он. Подходы к решению этой проблемы, по словам Моисеева, обсуждаются, но пока конкретных решений нет. Более того, «нет никаких серьезных вариантов решения», заметил замминистра. Он признал, что ситуация с пакетом ВТБ не очень обычна, поскольку акции банка достались «ФК Открытие» от предыдущих собственников.

В то же время Моисеев обозначил контуры решения проблемы. «Нельзя просто взять с баланса АО, даже находящегося в санации, какой-то актив и отдать его какому-то другому, это невозможно, — подчеркнул он. — Кеша, кеша много требуется». Другим вариантом помимо выкупа акций у «ФК Открытие» может стать их обмен на другой актив.

Комментируя недавнее сообщение агентства Reuters, что этот пакет может быть переданы на баланс Внешэкономбанка, Моисеев отметил, что юридически просто передать бумаги нельзя: «Можно либо купить, либо на что-то поменять». Однако он признал, что на экспертном уровне обсуждение такого варианта ведется. «Есть некая мысль, идея, официально в правительство такого предложения не поступало», — пояснил замминистра. По его словам, «сотрудники ВЭБа, Минфина, ЦБ, ВТБ пытаются придумать решение». С точки зрения конкуренции переход акций ВТБ на баланс ВЭБа — «это другое дело», поскольку госкорпорация является институтом развития и не конкурирует на рынке банковских услуг, объяснил замминистра.

РБК направил запросы в ВЭБ и ЦБ. Представитель «ФК Открытие» сообщил РБК, что банк сейчас не обсуждает идею передачи пакета акций ВТБ. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк не комментирует действия своих акционеров.

Сейчас в прямом распоряжении «ФК Открытие» 9,08% в уставном капитале ВТБ. Еще 5,7% косвенно контролируется банком через управляющие компании, распоряжающиеся средствами принадлежащих банкам НПФ. Исходя из котировок Мосбиржи стоимость 14,7% акций ВТБ составляет 92,7 млрд руб.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что правительство обсуждает передачу акций ВТБ с баланса «ФК Открытие» как один из способов докапитализации ВЭБа. О том, что госкорпорация будет докапитализирована, в конце мая сказал президент Владимир Путин, однако сумма не называлась — этот вопрос обсуждается в правительстве. В 2017 году убыток ВЭБа составил рекордные для него 287,7 млрд руб.

«ФК Открытие» приобрела акции ВТБ еще при прежнем менеджменте, когда основным акционером банка был «Открытие Холдинг» Вадима Беляева. Пакет был собран на балансе банка в основном в рамках сделок РЕПО.

Как говорил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Financial Times, «ФК Открытие» в конце 2014 года слишком много потратила на приобретение акций ВТБ через разного рода подконтрольные структуры. А после того как котировки ВТБ в прошлом году резко пошли вниз, банк «ФК Открытие» понес «колоссальные потери», на десятки миллиардов рублей. Именно покупка пакета акций ВТБ сыграла ключевую роль в крахе «ФК Открытие» (в конце августа 2017 года он был взят ЦБ на санацию). Задорнов также сообщил, что, даже будучи во время приобретения акций ВТБ «Открытием» главой розничного подразделения ВТБ, не знал об этих сделках — настолько секретными они были.

Благодаря тому, что у «ФК Открытие» есть крупный пакет ВТБ, два представителя банка — Михаил Задорнов и член правления Александр Соколов вошли в наблюдательный совет ВТБ.