На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили производство машин

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. После начала военной операции на Украине компания продала весь бизнес компании «Арт-Финанс», ей отошел и завод

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Серийное производство машин на заводе ООО «АГР» в Калуге, где раньше производили машины марки Volkswagen, снова запущено, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова приводит ТАСС. Какие именно автомобили планируется выпускать, не раскрывается.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их потенциальными партнерами», — уточнил Алиханов. На вопрос о том, будет ли производство серийным, министр ответил положительно.

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. До 2023 года калужским заводом Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год владела «Фольксваген Груп Рус». На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, компания приостановила работу завода и поставки автомобилей на российский рынок.

В конце апреля 2023 года вице-премьер Денис Мантуров рассказал РБК, что ведется работа по поиску индустриальных партнеров, с которыми автодилер «Авилон» будет организовывать производство на заводе в Калуге. По его словам, речь идет о компаниях из Юго-Восточной Азии. Один из возможных партнеров — китайский автоконцерн Chery, писала газета «Коммерсантъ».

В мае 2023 года «Арт-Финанс» закрыла сделку по покупке активов немецкого концерна, под контроль компании перешли ООО «Фольксваген Груп Рус» и ее дочерние подразделения: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование». ООО «АГР» — дочерняя компания «Арт-Финанс».

Покупка состоялась при поддержке организации «Авилон». Это крупный российский автодилер с портфелем из 61 бренда, включая немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz, китайские Chery, Changan, Haval, FAW, Exeed, Geely, Voyah, OMODA и Tank, а также «Москвич». По итогам 2021 года группа продала 36,6 тыс. автомобилей, выручка составила 154 млрд руб.