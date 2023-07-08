Маск подал в суд на юридическую фирму, представлявшую интересы Twitter

Маск подал в суд на юрфирму Wachtell Lipton Rosen & Katz, которая представляла интересы бывших владельцев соцсети. По данным бизнесмена, сотрудники фирмы изменили соглашение и получили дополнительные гонорары от соцсети на $90 млн

Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Материнская компания социальной сети Twitter X Corp., принадлежащая бизнесмену Илону Маску, подала в суд на юридическую фирму Wachtell Lipton Rosen & Katz, которая в прошлом году представляла бывших владельцев Twitter в судебном разбирательстве по поглощению, передает Bloomberg.

X Corp. утверждает, что в конце своей работы Wachtell неправомерно изменила соглашение о своем вознаграждении с Twitter, чтобы получить бонусы «в нарушение этических обязательств перед своим клиентом». Как отмечает Bloomberg, дополнительные гонорары руководству юрфирмы составили не менее $90 млн.

«Полностью осознавая, что никто, экономически заинтересованный в финансовом благополучии Twitter, не присматривал за компанией, Wachtell организовала эффективное наполнение своих карманов средствами из ее кассы, пока управление передавалось Маску», — говорится в иске X Corp.

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter в начале апреля прошлого года, когда приобрел 9,2% акций компании. В середине того же месяца бизнесмен решил выкупить всю компанию за $44 млрд, оценив каждую акцию Twitter в $54,2.

В начале мая прошлого года Маск нашел инвесторов, готовых помочь с финансированием сделки. Однако в том же месяце бизнесмен заявил о приостановке сделки, попросив Twitter подтвердить информацию СМИ о том, что количество фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%. Сам бизнесмен был уверен, что их не менее 20%.

После этого акционеры Twitter через суд потребовали от бизнесмена завершить сделку и выплатить компенсацию. В рамках этого дела компания и наняла юристов из Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Маск подал встречный иск и в августе выиграл дело: суд обязал Twitter предоставить предпринимателю дополнительную информацию по спам- и бот-аккаунтам. В итоге Маск закрыл сделку по покупке соцсети за $44 млрд и возглавил копанию в октябре 2022 года.

В мае 2023 года Маск решил покинуть пост гендиректора Twitter. Вместо себя он назначил на эту должность экс-главу отдела продаж в медиакомпании NBCUniversal Линду Яккорино. Как писала The Wall Street Journal, ее основной задачей будет возвращение в соцсеть рекламодателей. Их уход стал причиной того, что в декабре 2022 года выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году, отмечала газета.