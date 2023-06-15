В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:10
Настроения трейдеров на крипторынке упали до минимума за три года Крипто, 14:10
Ефимов рассказал на ПМЭФ об участии инвесторов в 14 проектах КРТ в Москве Город, 14:10
Как выглядела дискуссия Силуанова и Орешкина об уехавших. Видео Экономика, 14:08
Politico узнало, что Украина просит Запад не торопить ход наступления Политика, 14:05
Совладелец FESCO заявил о премиальности российского рынка Бизнес, 14:02
Хачанов снялся с крупного турнира в Германии из-за травмы Спорт, 14:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ефимов оценил инвестиционную окупаемость Москвы на примере проекта МЦД Город, 14:01
Марий Эл и «Россети Центр» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 13:59
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:59
Песков назвал проверку Ельцин-центра нормальной деятельностью Минюста Политика, 13:59
Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола Спорт, 13:54
Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева Life, 13:54
Кадры попадания и взрыва беспилотника в офисе в Воронеже. Видео Политика, 13:52
Технологии и медиа ,  
0 

В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter

Замглавы Роскомнадзора Субботин: оснований для разблокировки Twitter в России нет
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Оснований для разблокировки Twitter в России сейчас нет. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«Оснований для разблокировки сейчас нет», — сказал Субботин в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Twitter заблокирован в России с 4 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры. До этого Роскомнадзор замедлял работу соцсети. Ведомство обещало снять ограничения, если соцсеть удалит все запрещенные материалы и прекратит участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму».

В апреле Twitter вернул доступ к аккаунтам российских ведомств и посольств. В частности, в поиске и рекомендациях соцсети вновь появились профили президента Владимира Путина, МИДа и российского посольства в Великобритании. После этого замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети.

«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — считает он. По его мнению, такой шаг позволит использовать Twitter как площадку для «объяснения западной аудитории позиции России».

Теги
Роскомнадзор Twitter блокировка
Материалы по теме
В Госдуме предложили пересмотреть блокировку Twitter после «чудес» Маска
Технологии и медиа
Fox потребовал от ушедшего ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter
Технологии и медиа
Новый гендиректор Twitter впервые отреагировала на свое назначение Маском
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter