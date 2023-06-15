Замглавы Роскомнадзора Субботин: оснований для разблокировки Twitter в России нет

В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter

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Оснований для разблокировки Twitter в России сейчас нет. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«Оснований для разблокировки сейчас нет», — сказал Субботин в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Twitter заблокирован в России с 4 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры. До этого Роскомнадзор замедлял работу соцсети. Ведомство обещало снять ограничения, если соцсеть удалит все запрещенные материалы и прекратит участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму».

В апреле Twitter вернул доступ к аккаунтам российских ведомств и посольств. В частности, в поиске и рекомендациях соцсети вновь появились профили президента Владимира Путина, МИДа и российского посольства в Великобритании. После этого замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с соцсети.

«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — считает он. По его мнению, такой шаг позволит использовать Twitter как площадку для «объяснения западной аудитории позиции России».