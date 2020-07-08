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Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

В первом полугодии рост тарифов на связь был практически компенсирован повышением средней заработной платы. Во втором полугодии ожидается повышение тарифов на фоне стагнации доходов
МТС MTSS ₽336,6 -0,44% Купить
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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Во втором полугодии 2020 года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет информационно-аналитическое агентства Content Review. По его данным, минимальный пакетный тариф мобильной связи в России за первые полгода 2020 года уже подорожал на 8%. Если в начале года минимальный пакет стоил в среднем 270 руб., то через шесть месяцев его цена поднялась до 291 руб., выяснили эксперты.

«Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — заявил руководитель Content Review Сергей Половников.

По его словам, операторы связи неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, при этом МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» повышали цены на часть тарифов еще до введения режима самоизоляции, а Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае. Повышение цен операторами в отчете связывается с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции, считает он.

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов
Бизнес
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По данным издания, с марта по май из-за ограничительных мер и режима самоизоляции операторы связи потеряли около 30 млрд руб. Однако индекс доступности связи, рассчитанный Content Review, почти не изменился и составил 6,5, несмотря на рост цен на связь. Индекс рассчитывается как отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Самая доступная связь оказалась в ЯНАО, ХМАО, Сахалинской, Ярославской и Магаданской областях. Наиболее высокое соотношения тарифов и доходов наблюдается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.

РБК обратился за комментарием в МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2.

В апреле опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний сошлись во мнении, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Если в прошлом декабре предполагалось, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то через четыре месяца большинство участников рынка заявили о бóльшем росте тарифов. Так, 38% участников опроса заявили, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% посчитали, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% допустили, что цены останутся на прежнем уровне.

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
Технологии и медиа
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В марте участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят и представители сотовых операторов, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь. Они предложили два варианта компенсации затрат: налоговые льготы либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым. В Минкомсвязи посчитали, что на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов.

В декабре 2019 года Content Review предсказывала, что мобильные операторы в течение 2020 года могут повышать стоимость услуг сотовой связи на 17–18% в связи с необходимостью исполнять требования «пакета Яровой» и «суверенного интернета».

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Екатерина Костина
Теги: мобильная связь, тарифы, коронавирус
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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
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