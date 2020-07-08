Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

В первом полугодии рост тарифов на связь был практически компенсирован повышением средней заработной платы. Во втором полугодии ожидается повышение тарифов на фоне стагнации доходов

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Во втором полугодии 2020 года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет информационно-аналитическое агентства Content Review. По его данным, минимальный пакетный тариф мобильной связи в России за первые полгода 2020 года уже подорожал на 8%. Если в начале года минимальный пакет стоил в среднем 270 руб., то через шесть месяцев его цена поднялась до 291 руб., выяснили эксперты.

«Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — заявил руководитель Content Review Сергей Половников.

По его словам, операторы связи неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, при этом МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» повышали цены на часть тарифов еще до введения режима самоизоляции, а Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае. Повышение цен операторами в отчете связывается с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции, считает он.

По данным издания, с марта по май из-за ограничительных мер и режима самоизоляции операторы связи потеряли около 30 млрд руб. Однако индекс доступности связи, рассчитанный Content Review, почти не изменился и составил 6,5, несмотря на рост цен на связь. Индекс рассчитывается как отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Самая доступная связь оказалась в ЯНАО, ХМАО, Сахалинской, Ярославской и Магаданской областях. Наиболее высокое соотношения тарифов и доходов наблюдается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.