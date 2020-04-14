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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост цен будет выше прогнозируемого и составит в среднем 15%
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».

Так, 38% участников опроса заявили, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% допустили, что цены останутся на прежнем уровне.

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В качестве основных факторов, влияющих на бизнес, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса, рост курса валют и рост арендных платежей. Важным моментом является потеря операторами значительной части заказчиков в лице компаний малого и среднего бизнеса. Последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.

На расходы операторов влияет и рост трафика, который за последние недели составил 30–50%. Все это требует модернизации сетей, мешает которой снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из Китая, отмечают эксперты. 

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В опросе не участвовали представители федеральных операторов сотовой связи, которые пока воздерживаются от оценок. Лишь в «Эр-Телекоме» согласились с тем, что тарифы могут вырасти на 10–15%, а в «ВымпелКоме» отметили, что «прилагают все усилия, чтобы помочь клиентам, предоставляя бесплатные и льготные сервисы». МТС, «МегаФон» и «Tele 2» комментировать опрос TelecomDaily «Коммерсанту» отказались.

В середине марта эксперты говорили о том, что тарифы на сотовую связь могут вырасти на 15–20% из-за программы по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Тогда операторы просили Минкомсвязь компенсировать их затраты, а ведомство не желало идти навстречу, настаивая на том, что на бесплатный интернет уйдет не более 10% общего трафика.

Автор: Артем Филипенок
Теги: сотовые операторы
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