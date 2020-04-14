Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост цен будет выше прогнозируемого и составит в среднем 15%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».

Так, 38% участников опроса заявили, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% допустили, что цены останутся на прежнем уровне.

В качестве основных факторов, влияющих на бизнес, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса, рост курса валют и рост арендных платежей. Важным моментом является потеря операторами значительной части заказчиков в лице компаний малого и среднего бизнеса. Последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.

На расходы операторов влияет и рост трафика, который за последние недели составил 30–50%. Все это требует модернизации сетей, мешает которой снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из Китая, отмечают эксперты.