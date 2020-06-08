Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

По прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, продажи новых автомобилей в июне сократятся лишь на 20%, а всего в 2020 году — на 15–30%. В апреле падение составило 72%, в мае — 51%

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В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

«Сейчас мы наблюдали падение рынка в апреле на 70% [относительно апреля 2019 года]. Это крайне высокий отрицательный показатель. Однако в мае мы увидели, что рынок восстанавливается, поскольку падение составило уже 50%. <...> В июне мы ожидаем, что падение продаж составит порядка 20%», — сообщил он.

В апреле 2020 года, когда в России были приняты самые всеобщие меры самоизоляции в связи с коронавирусом, продажи новых автомобилей снизились на 72,4%, до 38,9 тыс. штук, сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). А в мае, по ее же данным, падение составило 51,3% — было продано 63 тыс. новых автомобилей. «Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии», — сказал тогда председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%. «Промежуточный сценарий — падение порядка 15–30%, мы считаем, что наша компания сможет справиться лучше, чем предполагает данный сценарий, то есть вероятно снижение на 10–15%», — сказал он. По итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых автомобилей. Таким образом, прогноз главы BMW в России предполагает снижение годового объема рынка до 1,23–1,5 млн штук.