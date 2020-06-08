Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса Политика, 15:20 Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж Общество, 15:20 Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу. Что будет с ценами на нефть Quote, 15:19 Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве Общество, 15:18 График снятия ограничений в Москве. Главное Общество, 15:18 Самоизоляция: почему не надо требовать от себя достижений Совместный проект, 15:16 Федун выступил за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов Спорт, 15:15 Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня Спорт, 15:15 Врач «Локомотива» сообщил об ошибочном тесте игрока клуба на коронавирус Спорт, 15:12 Собянин попросил соблюдать «режим самосохранения» при снятии ограничений Общество, 15:09 Chanel провел свой показ в онлайне: как это было Стиль, 15:03 Кьелл Нордстрем о Пандемии и человеческой истории Футурология, 15:00  Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 14:47 Собянин анонсировал снятие ограничений на работу детсадов Общество, 14:38
Бизнес ,  
0 

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

По прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, продажи новых автомобилей в июне сократятся лишь на 20%, а всего в 2020 году — на 15–30%. В апреле падение составило 72%, в мае — 51%
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

«Сейчас мы наблюдали падение рынка в апреле на 70% [относительно апреля 2019 года]. Это крайне высокий отрицательный показатель. Однако в мае мы увидели, что рынок восстанавливается, поскольку падение составило уже 50%. <...> В июне мы ожидаем, что падение продаж составит порядка 20%», — сообщил он.

В апреле 2020 года, когда в России были приняты самые всеобщие меры самоизоляции в связи с коронавирусом, продажи новых автомобилей снизились на 72,4%, до 38,9 тыс. штук, сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). А в мае, по ее же данным, падение составило 51,3% — было продано 63 тыс. новых автомобилей. «Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии», — сказал тогда председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%. «Промежуточный сценарий — падение порядка 15–30%, мы считаем, что наша компания сможет справиться лучше, чем предполагает данный сценарий, то есть вероятно снижение на 10–15%», — сказал он. По итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых автомобилей. Таким образом, прогноз главы BMW в России предполагает снижение годового объема рынка до 1,23–1,5 млн штук.

BMW отзовет более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел
Общество

«Россия — страна, проверенная кризисами, подобные потрясения для российского автомобильного рынка — стандартное явление. Я помню, когда первый раз приехал в Россию в 2010 году после мирового финансового кризиса, рынок упал на 15%, но после падения быстро наступила стадия восстановления», — подытожил топ-менеджер.

Авторы: Тимофей Дзядко, Андрей Левченко
Теги: BMW, авторынок
Материалы по теме
Автомобилистов предупредили о пробках в Москве во второй половине дня
Общество
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter