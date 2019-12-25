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BMW отзовет более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел

Официальный представитель BMW на российском рынке «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 19 087 автомобилей из-за проблем с системой крепления детского кресла. Об этом сообщает Росстандарт.

Компания отзовет автомобили марки BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные с сентября 2017 года по настоящее время. Представители BMW пояснили, что проблема заключается в том, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению удерживающих скоб. А на сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья более невозможно.

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Владельцев машин, попадающих под отзыв, попросят доставить транспортные средства в ближайшие дилерские центры для ремонта. На автомобилях приварят промежуточную вставку к удерживающей скобе.

В августе «БМВ Русланд Трейдинг» отозвал 22 286 автомобилей пятой и шестой серий из-за возможной поломки аккумуляторов. Отзыву подлежали машины, проданные с июня 2003 по август 2010 года.

Теги: BMW, автомобили, Росстандарт
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