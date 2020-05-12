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Пандемия коронавируса ,  
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%

Ассоциация европейского бизнеса отчиталась о крупнейшем за историю сбора статистики падении автомобильного рынка России. Продажи новых машин сократились на 102 тыс. за месяц
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В апреле 2020 года, когда в России были приняты самые жесткие меры самоизоляции в связи с коронавирусом SARS-CoV-2, в стране было продано на 102 089 новых автомобилей меньше, чем за тот же период 2019 года. Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, в России зафиксировано крупнейшее месячное падение продаж автомобилей за всю историю наблюдения АЕБ.

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза
Бизнес
Фото: Яков Князев / ТАСС

«Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж», — пояснил Штэрцель.

По его словам, дилеры готовятся к перезапуску бизнеса в мае, однако существенного роста продаж ожидать не стоит.

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11 мая АвтоВАЗ сообщил, что по итогам апреля завод продал 10 055 новых автомобилей, включая 659 внедорожников Niva. Это втрое меньше, чем компания продала в марте — 32 808. По собственной оценке АвтоВАЗа, Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 2019 года ее доля выросла с 20 до 20,6%. За первый квартал 2020 года компания продала 79,6 тыс. автомобилей — 19,98% всех новых машин в России (398 518 штук).

Аналитики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%
Бизнес
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В конце апреля 2020 года аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC) сообщили, что продажи легковых автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 30%. По их оценкам, всего за год будет продано 1,14 млн машин. Это произойдет при реализации «стрессового» сценария, то есть если цены на нефть восстановятся и стабилизируются к третьему кварталу 2020 года, большинство ограничений на передвижение будут сняты только в конце мая — начале июня, государство реализует дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли, а предпочтения автовладельцев в отношении машин останутся прежними.

До этого более пессимистичные прогнозы по снижению продаж автомобилей делали эксперты компании Boston Consulting Group (BCG). По мнению аналитиков компании, сокращение может составить от 20 до 50% в зависимости от экономического сценария. В оптимистическом варианте в стране будет продано 1,4 млн машин (ранее ожидались продажи на уровне 1,8 млн), в пессимистическом — 900 тыс.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: продажи, Автомобили, прогнозы
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