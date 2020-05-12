Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%

Ассоциация европейского бизнеса отчиталась о крупнейшем за историю сбора статистики падении автомобильного рынка России. Продажи новых машин сократились на 102 тыс. за месяц

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В апреле 2020 года, когда в России были приняты самые жесткие меры самоизоляции в связи с коронавирусом SARS-CoV-2, в стране было продано на 102 089 новых автомобилей меньше, чем за тот же период 2019 года. Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, в России зафиксировано крупнейшее месячное падение продаж автомобилей за всю историю наблюдения АЕБ.

«Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж», — пояснил Штэрцель.