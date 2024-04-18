Австралийская TIG решила продать угольный бизнес в России

Фото: tig.com.ru

⁠Австралийская компания Tigers Realm Coal (TIG) договорилась с «АПМ-инвест» предпринимателя Марка Бузука о продаже своих угольных активов на Чукотке. Об этом говорится в заявлении TIG.

TIG заключила юридически обязывающее соглашение о продаже добывающей компании «Берингпромуголь», управляющей компании «Берингуголинвест» и «Северной Тихоокеанской угольной компании», которая занимается геологоразведкой. Сумма сделки составила $49 млн.

Соглашение должно получить одобрение акционеров TIG, отметила компания. Дату созыва собрания акционеров она не уточнила. Согласно российскому законодательству, сделку также должны одобрить Федеральная антимонопольная служба и президент России.

TIG занималась разработкой каменноугольных месторождений «Фандюшкинское поле», «Верхне-Алькатваамское» и «Звонкое», а также месторождения коксующегося угля «Амаам». По данным сервиса «РБК Компании», выручка «Берингпромуголь» за 2022 год составила 7,5 млрд руб.

В 2023 году Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) обвинило TIG в нарушении санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине. Компания обратилась в суд.

Адвокат Кристофер Уорд, представляющий интересы TIG, настаивал, что режим санкций Австралии не распространяется на компанию, потому что в них говорится о поставках через границу по морю или по суше, а не о поставках в пределах территории России.