 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Австралийская TIG решила продать угольный бизнес в России

Австралийская Tigers Realm Coal решила продать угольный бизнес в России
Фото: tig.com.ru
Фото: tig.com.ru

⁠Австралийская компания Tigers Realm Coal (TIG) договорилась с «АПМ-инвест» предпринимателя Марка Бузука о продаже своих угольных активов на Чукотке. Об этом говорится в заявлении TIG.

TIG заключила юридически обязывающее соглашение о продаже добывающей компании «Берингпромуголь», управляющей компании «Берингуголинвест» и «Северной Тихоокеанской угольной компании», которая занимается геологоразведкой. Сумма сделки составила $49 млн.

Соглашение должно получить одобрение акционеров TIG, отметила компания. Дату созыва собрания акционеров она не уточнила. Согласно российскому законодательству, сделку также должны одобрить Федеральная антимонопольная служба и президент России.

Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России
Бизнес
Пол Литтл

TIG занималась разработкой каменноугольных месторождений «Фандюшкинское поле», «Верхне-Алькатваамское» и «Звонкое», а также месторождения коксующегося угля «Амаам». По данным сервиса «РБК Компании», выручка «Берингпромуголь» за 2022 год составила 7,5 млрд руб.

В 2023 году Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) обвинило TIG в нарушении санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине. Компания обратилась в суд.

Адвокат Кристофер Уорд, представляющий интересы TIG, настаивал, что режим санкций Австралии не распространяется на компанию, потому что в них говорится о поставках через границу по морю или по суше, а не о поставках в пределах территории России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Компании
уголь Австралия Чукотка
АПМ-ИНВЕСТ
Материалы по теме
Путин разрешил российским компаниям выкупить «Русский уголь»
Бизнес
Минтранс предложил отменить скидку на перевозку угля по железной дороге
Бизнес
Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Путин поддержал выдвижение главы Крыма Аксенова на новый срок Политика, 18:19
Глава NASA заявил о скрытом военном присутствии Китая в космосе Технологии и медиа, 18:17
Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане Политика, 18:07
Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Руане Спорт, 18:06
США и Британия ввели санкции против Ирана за нападение на Израиль Политика, 18:06
Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая Спорт, 17:58
До ₽10 млрд: как выглядят самые дорогие продающиеся в Москве особняки Недвижимость, 17:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Австралийская TIG решила продать угольный бизнес в России Бизнес, 17:40
С актера-иноагента Трескунова суд взыскал ₽10 тыс. долгов по коммуналке Общество, 17:36
Google уволила 28 сотрудников за бунт против сотрудничества с Израилем Политика, 17:34
Аргентина решила стать партнером НАТО Политика, 17:24
СК задержал отца и друга подозреваемого в убийстве москвича на парковке Общество, 17:16
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 17:05
В Москве умер режиссер РАМТ Александр Пономарев Общество, 16:58