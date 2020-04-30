Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства

Депутат Госдумы Макаров уверен, что «будущее не сможет быть таким же, как было прошлое и даже настоящее». В борьбе с кризисом зарождается «новая реальность», соглашается ректор РАНХиГС Владимир Мау

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Будущее России после завершения вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 кризиса будет счастливым. Об этом заявил в фильме о первых 100 днях правительства Мишустина на телеканале РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

«Будущее — это не экономическая политика, будущее — это люди. Люди так истосковались по общению, по объятиям, по рукопожатиям, по совместным застольям... Это и есть наше будущее», — сказал он.

Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.

«Сейчас, очевидно, зарождается новая реальность», — сказал Мау, отметив, что тяжести переломных моментов «часто убирают шелуху ненужного», а этап посткризисного развития станет временем социально-экономической реконструкции. По мнению экономиста, именно в кризис в России, как правило, принимают верные решения.

«Российская история свидетельствует, что Россия как раз в таких условиях может принимать ответственные и мужественные решения. Когда мы в таких условиях оказываемся, решения оказываются правильными и эффективными», — сказал Мау.