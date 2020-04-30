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Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства

Депутат Госдумы Макаров уверен, что «будущее не сможет быть таким же, как было прошлое и даже настоящее». В борьбе с кризисом зарождается «новая реальность», соглашается ректор РАНХиГС Владимир Мау
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Будущее России после завершения вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 кризиса будет счастливым. Об этом заявил в фильме о первых 100 днях правительства Мишустина на телеканале РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

«Будущее — это не экономическая политика, будущее — это люди. Люди так истосковались по общению, по объятиям, по рукопожатиям, по совместным застольям... Это и есть наше будущее», — сказал он.

Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.

«Сейчас, очевидно, зарождается новая реальность», — сказал Мау, отметив, что тяжести переломных моментов «часто убирают шелуху ненужного», а этап посткризисного развития станет временем социально-экономической реконструкции. По мнению экономиста, именно в кризис в России, как правило, принимают верные решения.

«Российская история свидетельствует, что Россия как раз в таких условиях может принимать ответственные и мужественные решения. Когда мы в таких условиях оказываемся, решения оказываются правильными и эффективными», — сказал Мау.

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В свою очередь глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров ожидает появления в России «новой экономической политики», в том числе к переменам в налоговой политике.

«Налоговая политика должна, наконец, вспомнить, что у нее, кроме фискальной, есть стимулирующая функция. Я думаю, что, если мы эти выводы сделаем, это как раз прообраз будущей политики, которую сегодня придется создавать правительству», — сказал Макаров.

Депутат выразил уверенность в том, что всех — в том числе и власть имущих — ждет множество перемен.

«Благодаря той ситуации, в которой мы оказались, мы вдруг неожиданно узнали, что такого количества персональных машин... А зачем оно? Секретарши, кабинеты... Оказывается, можно эффективно заниматься самыми сложными государственными — и не только государственными — делами, не выходя из дома. Мы увидели, что государство может быть эффективным, что государство может работать эффективно для людей. Строго говоря, сейчас рождается та новая модель, в которой отвечается на главный вопрос: кто для кого — люди для государства или все-таки государство для людей? И мне кажется, что все, что мы пережили за эти месяцы, оно просто не позволит вернуться к старой модели», — сказал Макаров.

Впрочем, и в новой реальности России, по словам обоих экспертов, придется решать ранее поставленные перед ней вопросы — развития человеческого капитала, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, повышения качества государственного управления, преодоления бедности. Однако делать это нужно будет с большей эффективностью.

Автор: Илья Доронов, Евгений Калюков
Теги: Владимир Мау, Андрей Макаров, коронавирус
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