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Мэрия Москвы решила не изымать 130 га в Новой Москве у акционеров Evraz

Мэрия Москвы отказалась от изъятия 130 га в Новой Москве у акционеров Evraz
Московские власти хотели изъять участок под Троицком и выставить на торги со стартовой стоимостью 14 млн руб., притом что на рынке он оценивается более чем в 2 млрд руб. В итоге мэрия отозвала иск
Здание мэрии Москвы
Здание мэрии Москвы (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Правительство Москвы и департамент городского имущества (ДГИ) отказались от исковых требований в адрес ООО «Инвестиционно-строительная компания «Клоково», следует из определения столичного арбитражного суда. Оно размещено в картотеке арбитражных судов, внимание на решение обратил «Коммерсантъ».

Власти Москвы обратились в суд с требованием об изъятии у ИСК «Клоково» восьми участков в поселке Первомайское и деревне Конюшково (находится к северо-западу от Троицка) общей площадью 130 га (самый крупный — 117 га). Начальную цену продажи с публичных торгов всех участков определили в размере чуть более 14 млн руб., исходя из кадастровой стоимости.

Определение было вынесено 20 февраля, месяц спустя ООО «Развитие» подало апелляционную жалобу. Из материалов дела не ясно, что это за компания.

Исковое заявление было подано еще 31 октября. В ДГИ газете сообщили, что проверка выявила нецелевое использование участков в течение трех лет. Собственнику предлагалось устранить нарушения, но этого не произошло. Изъять актив собирались, чтобы вовлечь его в экономический оборот.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин в разговоре с «Коммерсантом» отмечал, что рыночная стоимость участков может составлять 2–2,5 млрд руб., то есть больше кадастровой примерно в 150 раз. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов указывал, что на площадке можно возвести жилой квартал общей площадью 1 млн кв. м. Консультант оценил инвестиции в проект примерно в 95–100 млрд руб., а выручку от продажи — в 130–135 млрд руб.

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Здание санатория&nbsp;&laquo;Барвиха&raquo;, архивное фото

Прежде этот участок принадлежал чешской PPF Group. После начала специальной военной операции на Украине актив перешел к структурам группы ИСТ Александра Несиса, а те перепродали его Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова.

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Invest AG владеет ИСК «Клоково» через ООО «ГК «Ферро-Эстейт». В Invest AG доля Абрамова — 64%, доля Фролова — 32%, есть еще два миноритария, следует из данных «РБК Компаний». В 1990-х бизнесмены получили контроль над тремя сталелитейными комбинатами, на базе которых была создана горнодобывающая группа Evraz, у обоих есть пакеты ее акций. Состояние Абрамова Forbes оценивает в $6 млрд, Фролова — в $2,7 млрд.

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