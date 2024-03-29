Минпромторг подал заявление о приостановке прав X5 на «дочку» в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минпромторг уведомил X5 Retail Group N.V. о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5», сообщается на сайте ретейлера. X5 управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события», — говорится в сообщении.

Генеральный директор X5 Игорь Шехтерман и президент X5 Екатерина Лобачева выходят из состава правления ретейлера, они продолжат выполнять свои обязанности по управлению дочкой, «сосредоточившись на развитии и поддержании стабильности российских розничных операций»;

Петр Демченков, Ольга Высоцкая и Василис Ставру с сегодняшнего дня уходят из совета директоров «Корпоративного центра Икс 5». Они сохранят свои посты председателя и членов Наблюдательного совета компании соответственно;

Леонид Афендиков, Дмитрий Алексеев, Алексей Корня, Юлия Соловьева, Азер Талыбов и Вадим Зингман покидают посты членов наблюдательного совета ретейлера. Все шестеро останутся в качестве членов совета директоров «дочки».

Изменения в корпоративном управлении X5 и «дочки» внесены «во избежание потенциального конфликта интересов, возникшего в результате предстоящего судебного разбирательства и для поддержания эффективного управления», пояснили там.

Если суд удовлетворит иск, будут приостановлены акционерные права X5 в отношении дочерней компании, акции последней будут распределены между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками компании. «Дочка» будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже.

«Если суд удовлетворит иск, это повлечет за собой определенные риски для акционеров и бенефициаров компании, о чем ранее сообщалось в годовом отчете Компании за 2023 год. Некоторые держатели ДР X5, возможно, не смогут участвовать в предлагаемых Законом процедурах или столкнутся при этом со значительными трудностями. На нероссийских акционеров, которые участвуют в распределении акций Дочерней компании, также будут распространяться временные российские ограничения, касающиеся операций с ценными бумагами и получения дивидендов, размещения ценных бумаг и любых будущих дивидендов на так называемых счетах типа S», — объяснил ретейлер.

Материал дополняется

