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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Мексиканская Interjet не будет полностью отказываться от Sukhoi Superjet 100. Вместо этого Россию «в счет будущих платежей» она попросила отремонтировать полученные ею российские лайнеры, выяснил «Коммерсантъ»
Фото: Marco Ugarte / AP

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов. Об этом со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует ГСС) сообщает газета «Коммерсантъ».

На этой встрече, по его данным, представители Interjet заверили, что не станут полностью отказываться от SSJ100 и готовы сохранить уже полученные ими 22 самолета. Эту информацию изданию подтвердили два топ-менеджеров авиапрома.

Изначально авиаперевозчик, по словам одного из них, планировать приобрести до 30 самолетов. 22 ему уже переданы, от дополнительных восьми лайнеров компания теперь собирается отказаться, уточняют источники. Подобный шаг они объясняют «финансовым состоянием Interjet», на которое повлияло начавшееся в 2016–2017 годах падение курса песо.

На сегодняшний день общая сумма долгов перевозчика достигает $150 млн, знает еще один собеседник газеты — менеджер одного из предприятий авиапрома. Из-за этого Interjet, по его данным, не может ни заплатить за новые SSJ100, ни отремонтировать двигатели уже поставленных ей самолетов. Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).

Бизнес
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

В связи с этим, как выяснило издание, руководство Interjet попросило российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ100 «в счет будущих платежей», чтобы скорее начать полеты. ОАК, по информации отраслевого собеседника издания, эту схему одобрила. Теперь свое согласие на это также должна дать компания PowerJet (совместное предприятие французской Snecma и российского НПО «Сатурн», которое выпускает двигатели), рассказал источник.

В ГСС газете сообщили, что оказывают «максимальное содействие сторонам для достижения взаимовыгодных договоренностей». Также там отметили, что юридически оформленного отказа InterJet от SSJ100 не получали. В PowerJet в свою очередь комментировать «отдельные переговоры с заказчиками» отказались.

Бизнес
Interjet опровергла сообщения о пущенных на запчасти четырех SSJ-100

О том, что Interjet может отказаться ​от эксплуатации Sukhoi Superjet 100, 27 марта со ссылкой на неназванные источники писал портал FlightGlobal. РБК эту информацию подтверждал источник в российской авиационной промышленности. Мексиканская авиакомпания, по его данным, хотела отказаться от SSJ100 «еще с прошлого лета». Согласно официальным данным, с ГСС Interjet заключила соглашения о поставках 28 лайнеров.

В прошлом году Bloomberg со ссылкой на собственные источники передавал, что мексиканская компания использует компоненты четырех имеющихся у нее SSJ100 как запчасти для остальных, находящихся в эксплуатации лайнеров. На это Interjet, по данным агентства, пошла из-за проблем с поставкой запчастей для российских самолетов. Однако представители самого перевозчика это затем опровергли. «Нас крайне удивляет, что журналистка <...> не упомянула в своей статье, что программа крупного технического обслуживания самолетов скоро будет завершена и они возобновят полеты в период с 16 января по 31 марта текущего года», — утверждали в пресс-службе компании в январе 2018 года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Interjet, SSJ100
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Interjet опровергла сообщения о пущенных на запчасти четырех SSJ-100
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