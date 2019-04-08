СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Мексиканская Interjet не будет полностью отказываться от Sukhoi Superjet 100. Вместо этого Россию «в счет будущих платежей» она попросила отремонтировать полученные ею российские лайнеры, выяснил «Коммерсантъ»

Фото: Marco Ugarte / AP

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов. Об этом со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует ГСС) сообщает газета «Коммерсантъ».

На этой встрече, по его данным, представители Interjet заверили, что не станут полностью отказываться от SSJ100 и готовы сохранить уже полученные ими 22 самолета. Эту информацию изданию подтвердили два топ-менеджеров авиапрома.

Изначально авиаперевозчик, по словам одного из них, планировать приобрести до 30 самолетов. 22 ему уже переданы, от дополнительных восьми лайнеров компания теперь собирается отказаться, уточняют источники. Подобный шаг они объясняют «финансовым состоянием Interjet», на которое повлияло начавшееся в 2016–2017 годах падение курса песо.

На сегодняшний день общая сумма долгов перевозчика достигает $150 млн, знает еще один собеседник газеты — менеджер одного из предприятий авиапрома. Из-за этого Interjet, по его данным, не может ни заплатить за новые SSJ100, ни отремонтировать двигатели уже поставленных ей самолетов. Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).