Interjet опровергла сообщения о пущенных на запчасти четырех SSJ-100

Мексиканская авиакомпания заявила, что не использует самолеты SSJ-100 в качестве «доноров» для других находящихся в авиапарке лайнеров, как сообщали ранее СМИ, и заверила, что российская авиация имеет для нее большое значение

Самолет Sukhoi Superjet-100 (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Сообщения, что мексиканская компания Interjet пустила четыре ​российских самолета Sukhoi Superjet-100 на запчасти для обслуживания находящихся в ее авиапарке других 18 лайнеров этой серии, являются ложными. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в ТАСС.

Речь идет о материале Bloomberg, который ранее сообщил, что SSJ-100 «не очень популярны за пределами России». По информации агентства, мексиканский перевозчик, в чьем авиапарке находятся 22 российских SSJ-100, использует компоненты четырех самолетов для замены запчастей на остальных летающих лайнерах. Издание пояснило, что Interjet пошла на это из-за проблем с поставкой запчастей для SSJ-100.

В мексиканской компании «категорически не согласны» с утверждением агентства, что четыре российских SSJ-100 «каннибализируют» для других самолетов этой линейки.

«Нас крайне удивляет, что журналист <...> не упомянула в своей статье, что программа крупного технического обслуживания самолетов скоро будет завершена и они возобновят полеты в период с 16 января по 31 марта текущего года», — отмечается в сообщении компании.

В Interjet также отметили, что российские лайнеры играют стратегическую роль в деятельности компании и позволили ей «проникнуть на рынки средней насыщенности» в Мексике.

«Не существует других региональных стоместных самолетов, которые могли бы эффективно функционировать в сложной оперативной обстановке с учетом экстремальных высот и температур, которыми отличается Мексика», — говорится в сообщении агентства.

Компания-производитель SSJ-100 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в государственный холдинг Объединенная авиастроительная корпорация), комментируя 17 января сообщение Bloomberg, указала, что это нормальная практика, когда отдельные самолеты в авиапарке перевозчиков выводятся из эксплуатации по причине планового технического обслуживания. Российский конструктор подчеркнул, что никак не оценивает действия Interjet.

Российские гражданские самолеты SSJ-100 стали поступать в мировые авиакомпании в 2011 году. На конец 2017-го ГСС выпустила 156 лайнеров. В базовой версии воздушное судно вмещает от 93 до 102 пассажиров. Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 считается «Аэрофлот»: в парке авиакомпании насчитывается 35 самолетов такого типа.​