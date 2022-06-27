Владелец InterContinental и Holiday Inn объявил об уходе из России

В марте оператор InterContinental Hotels Group приостановил инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России. Теперь группа официально объявила об уходе из страны

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, сообщила о прекращении всей своей деятельности в России. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Сейчас мы работаем над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также с текущими и растущими проблемами работы в стране», — говорится в заявлении.

При этом в компании отметили, что продолжают поддерживать сотрудников с Украины и из России.

В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что британский оператор готов полностью свернуть бизнес в России из-за политических рисков. Он планирует договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, чтобы избежать штрафов.

10 марта IHG объявила, что приостанавливает инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России, а также закрывает свой московский офис.

Согласно данным EY, в России IHG управляет 29 отелями с суммарным фондом 6,6 тыс. номеров; оператор входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке. В стране представлены бренды Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn и Indigo.