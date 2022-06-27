Владелец InterContinental и Holiday Inn объявил об уходе из России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 16:17
Иран подал заявку на вступление в БРИКС Политика, 22:47
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 22:45
Минобороны обвинило Киев в намерении подорвать Криворожскую ТЭС Политика, 22:40
«Лос-Анджелес» подписал Бэйла после выплаты компенсации клубу Бекхэма Спорт, 22:31
В НМИЦ им. Бакулева опровергли снятие Бокерии с должности завотделением Общество, 22:10
Джокович установил рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема» Спорт, 21:54
Владелец InterContinental и Holiday Inn объявил об уходе из России Бизнес, 21:43
Следователи из ДНР нашли на заводе «Азовсталь» останки 172 бойцов ВСУ Политика, 21:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:33
«$140 за баррель уже этим летом»: Goldman Sachs предсказал нефтяное ралли Инвестиции, 21:15
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгу Экономика, 21:09
Непомнящий довел беспроигрышную серию на турнире претендентов до 9 партий Спорт, 21:07
G7 ограничит доходы России от продажи золота. Что ждет компании сектора Инвестиции, 21:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Владелец InterContinental и Holiday Inn объявил об уходе из России

В марте оператор InterContinental Hotels Group приостановил инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России. Теперь группа официально объявила об уходе из страны
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, сообщила о прекращении всей своей деятельности в России. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Сейчас мы работаем над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также с текущими и растущими проблемами работы в стране», — говорится в заявлении.

При этом в компании отметили, что продолжают поддерживать сотрудников с Украины и из России.

«Коммерсантъ» узнал об уходе из России владельца отелей Holiday Inn
Бизнес
Фото:Александр Зеликов / ТАСС

В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что британский оператор готов полностью свернуть бизнес в России из-за политических рисков. Он планирует договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, чтобы избежать штрафов.

10 марта IHG объявила, что приостанавливает инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России, а также закрывает свой московский офис.

Согласно данным EY, в России IHG управляет 29 отелями с суммарным фондом 6,6 тыс. номеров; оператор входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке. В стране представлены бренды Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn и Indigo.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как Hard Rock Cafe и Boeing ограждают себя от сбоев в цепочках поставок
Кейсы
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Авторы
Теги
Роман Котерев
отели гостиничный бизнес санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Финская сеть Prisma и отели Sokos остановили работу в России
Политика
Турецкие отельеры рассказали, кто заменит россиян и украинцев на курортах
Бизнес
В Болгарии 500 отелей согласились размещать украинских беженцев за €7,5
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter