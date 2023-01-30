Замглавы Минэкономики заявил о плохом влиянии крепкого рубля на бюджет

Уровень 70 руб. за доллар — балансовый для экономики, считает первый замглавы Минэкономики Илья Торосов. По его словам, курс в 60 руб. «категорически не устраивает экспортеров»

Илья Торосов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В 2023 году среднегодовой курс рубля составит 70 руб. за доллар, этот уровень является балансовым для российской экономики, заявил в интервью «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По словам замминистра, показатель 60 руб. за доллар «категорически не устраивает экспортеров», так как в этом случае их бизнес становится нерентабельным. «Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы», — добавил Торосов.

Замглавы ведомства отметил, что в ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Помимо этого, указал он, из-за сокращения нефтегазовых доходов «прилив долларов в экономику стал меньше».

Курс доллара, установленный Центробанком на 28 января, составляет 69,337 руб. Ровно год назад в эту же дату он составлял 78,947 руб.

Российская валюта начала 2022 год с отметки 75 руб. к доллару, в феврале после начала боевых действий на Украине курс упал. К 11 марта Банк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валюта укрепилась и била многолетние рекорды низкого курса. Причиной укрепления стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование было отменено.

Рубль начал заметно слабеть в декабре. В ЦБ это связывали с падением цен на нефть.

Опрошенные РБК аналитики предположили, что в текущем году курс рубля будет в диапазоне 65–75 за доллар. Относительные позиции к основным валютам — доллару или евро — будут зависеть от позиции доллара на мировом рынке. Также на позиции рубля по отношению к доллару будет влиять политика Банка России и мировых регуляторов, конфликт на Украине и его разрешение.