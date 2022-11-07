Lancome и Yves Saint Laurent исключили из параллельного импорта

Товары этих брендов не будут поставляться в Россию по параллельному импорту, сообщили в ведомстве

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Косметика и парфюмерия Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase не будут ввозиться в Россию по параллельному импорту — без разрешения владельцев торговых марок, так как бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

«Указанные бренды <...> внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию. <...> исключения вступают в силу через 3 месяца, что позволит тем, кто приобрел продукцию ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа», — сказали в ведомстве.

В начале августа Минпромторг расширил перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию без разрешения владельцев брендов, внеся в него косметические и парфюмерные средства ряда мировых брендов: Lancôme, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и других. Ведомство объясняло это тем, что в торговые сети страны сейчас «поступает недостаточное количество товаров этих производителей».

Ретейлеры и поставщики парфюмерии и косметики, в свою очередь, считают, что из-за параллельного импорта эти товары подорожают. «Цены вырастут, так как в первое время будут неизбежно возникать проблемы с логистикой и сертификацией товара. Расширение списка брендов для параллельного импорта — это попытка восстановить объемы представленного в магазинах ассортимента, однако эта мера не решает полностью вопрос с дефицитом косметических средств», — объяснил коммерческий директор сети «Золотое Яблоко» Денис Кондрашин в беседе с РБК Life. Они также предупреждали о риске появления контрафактной продукции на российском рынке.