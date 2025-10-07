Основавший Revolut уроженец России переехал из Великобритании в ОАЭ

Николай Сторонский более года живет в ОАЭ, но по-прежнему считает британский рынок приоритетом для Revolut. Состоятельные люди переезжают из Великобритании на фоне налоговых реформ

Николай Сторонский (Фото: Pilar Olivares / Reuters)

Cооснователь и гендиректор финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский переехал из Великобритании на Ближний Восток, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

41-летний миллиардер более года живет в Объединенных Арабских Эмиратах, но у него остался дом в Великобритании, сообщает агентство со ссылкой на источник. В Revolut не стали комментировать эти сведения.

Переезд Сторонского — очередной случай отъезда состоятельных жителей Великобритании на фоне налоговых реформ. В частности, в Соединенном Королевстве отменили режим Non-Domicile, позволяющий при определенных условиях постоянно проживать в Великобритании и не уплачивать налоги с доходов, которые получены за пределами страны. В июне аналитики Henley & Partners предсказали, что в 2025 году Британию могут покинуть 16,5 тыс. миллионеров, что приведет к выводу активов на сумму £66 млрд ($89,8 млрд). Согласно опросу Arton Capital, более половины британских миллионеров готовы уехать, если правительство введет новый налог на богатство.

Сторонский родился и вырос в России, в Великобританию он переехал в начале 2000-х и является подданным Соединенного Королевства. В 2022 году, после начала военного конфликта Москвы и Киева, он в числе ряда других бизнесменов - уроженцев России попросил американский Forbes не называть себя российским миллиардером и отказался от российского гражданства.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg бизнесмен занимает 209-е место с состоянием $14,3 млрд. Оно выросло почти вдвое после недавней переоценки Revolut, пишет агентство. В сентябре компания объявила о планах выйти на 30 новых рынков к концу десятилетия с целью довести общее число пользователей до 100 млн, на что собирается выделить $13 млрд. При этом Британия остается для Сторонского приоритетом, Revolut продолжает добиваться получения там полноценной банковской лицензии.