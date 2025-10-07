 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Основавший Revolut уроженец России переехал из Великобритании в ОАЭ

Николай Сторонский более года живет в ОАЭ, но по-прежнему считает британский рынок приоритетом для Revolut. Состоятельные люди переезжают из Великобритании на фоне налоговых реформ
Николай Сторонский
Николай Сторонский (Фото: Pilar Olivares / Reuters)

Cооснователь и гендиректор финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский переехал из Великобритании на Ближний Восток, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

41-летний миллиардер более года живет в Объединенных Арабских Эмиратах, но у него остался дом в Великобритании, сообщает агентство со ссылкой на источник. В Revolut не стали комментировать эти сведения.

Переезд Сторонского — очередной случай отъезда состоятельных жителей Великобритании на фоне налоговых реформ. В частности, в Соединенном Королевстве отменили режим Non-Domicile, позволяющий при определенных условиях постоянно проживать в Великобритании и не уплачивать налоги с доходов, которые получены за пределами страны. В июне аналитики Henley & Partners предсказали, что в 2025 году Британию могут покинуть 16,5 тыс. миллионеров, что приведет к выводу активов на сумму £66 млрд ($89,8 млрд). Согласно опросу Arton Capital, более половины британских миллионеров готовы уехать, если правительство введет новый налог на богатство.

Revolut начала размещать акции сотрудников при оценке в $75 млрд
Бизнес
Фото:Zuma \ ТАСС

Сторонский родился и вырос в России, в Великобританию он переехал в начале 2000-х и является подданным Соединенного Королевства. В 2022 году, после начала военного конфликта Москвы и Киева, он в числе ряда других бизнесменов - уроженцев России попросил американский Forbes не называть себя российским миллиардером и отказался от российского гражданства.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg бизнесмен занимает 209-е место с состоянием $14,3 млрд. Оно выросло почти вдвое после недавней переоценки Revolut, пишет агентство. В сентябре компания объявила о планах выйти на 30 новых рынков к концу десятилетия с целью довести общее число пользователей до 100 млн, на что собирается выделить $13 млрд. При этом Британия остается для Сторонского приоритетом, Revolut продолжает добиваться получения там полноценной банковской лицензии.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николай Сторонский Revolut Великобритания Ближний Восток ОАЭ налоги
Материалы по теме
Основатель Revolut отказался от российского гражданства
Бизнес
Revolut уроженца России Сторонского решил вложить во Франции €1 млрд
Экономика
Revolut начала размещать акции сотрудников при оценке в $75 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Ученые сообщили о приближении к Земле облака солнечной плазмы Общество, 23:57
Основавший Revolut уроженец России переехал из Великобритании в ОАЭ Бизнес, 23:42
Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча Спорт, 23:37
Президент ЦАР вручил госнаграды российским военным инструкторам Политика, 23:35
Бизнес пожаловался на «беспрецедентный рост» экологических платежей Бизнес, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда Политика, 23:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта Политика, 22:55
В Китае с помощью ИИ заменили мужчину на женщину в ЛГБТ-сцене фильма Технологии и медиа, 22:42
Белоусов прибыл в Таджикистан в преддверии встречи Путина и Рахмона Политика, 22:41
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02