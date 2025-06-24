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Аналитики предсказали рекордный отток богатых из Британии после реформы

Times: рекордное число богатых может покинуть Британию после налоговой реформы
Распространение налога на наследство со ставкой 40%, одной из самых высоких в мире, на активы богатых иностранцев привело к их массовому оттоку, подсчитали в Henley & Partners. В 2025-м страну могут покинуть 16,5 тыс. миллионеров
Фото: Joeran Steinsiek / IMAGO / ТАСС
Фото: Joeran Steinsiek / IMAGO / ТАСС

В 2025 году Великобританию может покинуть рекордное число миллионеров из-за налоговой политики лейбористов. Это следует из отчета консалтинговой компании Henley & Partners, внимание на него обратила The Times.

Отток является частью «исторической волны миграции богатства», в рамках которой несколько стран конкурируют за таланты и капитал, говорится в отчете Henley Private Wealth Migration. По оценке экспертов, в этом году в новую страну переедут рекордные 142 тыс. миллионеров со всего мира.

В исследовании проводился анализ тенденций миграции среди лиц, стоимость ликвидных активов которых превышает $1 млн (£740 тыс.).

Из Великобритании, по их подсчетам, уедут рекордные 16,5 тыс. миллионеров. Это приведет к масштабному оттоку капитала за рубеж: ожидается, что из королевства будут выведены активы на сумму £66 млрд ($89,8 млрд). Таким образом, Великобритания потеряет в два раза больше состоятельных людей, чем Китай, и в десять раз больше, чем Россия, следует из отчета.

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Дмитрий (слева) и Игорь&nbsp;Бухманы

«Этот беспрецедентный отток последовал за рекордным 2024 годом, когда 10 800 состоятельных жителей уехали в поисках более зеленых пастбищ», — говорит гендиректор Henley & Partners Юрг Штеффен. По его словам, отток капитала из Великобритании начался с Brexit: до 2016 года страна всегда привлекала больше миллионеров, чем теряла из-за миграции.

Подобный феномен «назревал годами», однако тенденцию ускорили две кардинальные перемены в политике властей, отмечает Штеффен.

Остановка выдачи инвестиционных виз первого уровня (Tier 1, власти объяснили меру борьбой с преступностью) в феврале 2022 года устранила ключевой путь для въезда в королевство состоятельных иностранных граждан, поясняет он. Программа позволяла людям в обмен на миллионные инвестиции получить вид на жительство в Великобритании.

Затем, в марте 2024 года, правительство консерваторов пересмотрело налоговый режим для лиц без постоянного места жительства. После этого пришедшие к власти лейбористы объявили об изменениях в правилах применения налога на наследство. Мера была принята в октябре, после этого ситуация с оттоком состоятельных лиц серьезно ухудшилась.

В апреле правительство лейбористов отменило налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам, проживающим в Великобритании, защитить свои активы по всему миру от применения британских налогов: за это требовалось ежегодно уплачивать £30 тыс.

Вместо этого казначейство внедрило другую, более жесткую систему, основанную на резидентстве, которая требует от всех богатых иностранцев, проживших в Великобритании более четырех лет, платить британский подоходный налог и налог на прирост капитала со своих глобальных доходов. Если они остаются в стране достаточно долго, их мировые активы также становятся объектом британского налога на наследство в размере 40%. Как отмечает The Times, это одна из самых высоких ставок для такого налога в мире.

Масштабы оттока богатых после реформы, как утверждает газета, вызвали беспокойство Минфина Великобритании: глава ведомства Рэйчел Ривз рассматривает возможность отмены британского налога на наследство для активов богатых иностранцев.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания налоговая реформа эмиграция нерезиденты отток капитала
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