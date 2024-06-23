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Политика ,  
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FT рассказала, как власти превратили Великобританию в «Белоруссию»

FT: миллиардеры начали массово покидать Великобританию
Состоятельные иностранцы из-за отмены льготного налогового режима и ситуации с безопасностью переезжают из Великобритании в Италию, Швейцарию и ОАЭ. Некоторые уже сравнивают королевство с Белоруссией
Дагенем, Великобритания
Дагенем, Великобритания (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Все больше богатых иностранцев намерены покинуть Великобританию из-за отмены для них системы льготного налогообложения, сообщает Financial Times (FT).

Речь идет о режиме Non-domiciled, по которому полученные за рубежом доходы иностранцев не облагаются налогом, пока их не ввозят на территорию Британии. Канцлер казначейства Джереми Хант объявил, что с апреля 2025 года режим прекратит свое действие и будет введена новая система. В соответствии с ней те, кто является налоговым резидентом страны более четырех лет, будут платить налог на иностранный доход и прибыль, а до этого момента для новоприбывших в страну будет действовать льготный период. Поправки призваны привлечь в бюджет £2,7 млрд ($3,4 млрд) в год к 2028–2029 годам.

Эти изменения, которые поддержали как консерваторы, так и лейбористы, сделали Британию менее привлекательной, считают опрошенные FT состоятельные иностранцы. Среди других факторов, которые привели к снижению интереса к Соединенному Королевству, они назвали выход страны из Евросоюза, финансовую и политическую нестабильность, а также опасения по поводу безопасности.

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«Произошел Brexit, консерваторы обещали сделать Великобританию похожей на Сингапур, а вместо этого превратили ее в Беларусь», — сказал FT неназванный миллиардер, который прожил в Лондоне 15 лет, а теперь намерен переехать в Абу-Даби и получить налоговое резидентство ОАЭ. По словам собеседника, «безопасность сейчас является серьезной проблемой» и помимо изменений в налоговой системе является еще одной причиной, по которой люди хотят уехать.

Согласно рейтингу американского журнала US News & World Report от 2023 года, Великобритания находится на 17-м месте в рейтинге самых безопасных стран мира, Сингапур — на 19-м, а Белоруссия — на 70-м. Всего эксперты оценивали 87 стран.

Еще один европейский бизнесмен, который прожил в Британии более десяти лет, а теперь намерен переехать в Швейцарию, назвал «настоящей проблемой» налог на наследство (распространяется на все имущество на территории Великобритании) со ставкой 40% от рыночной стоимости имущества. По словам собеседника, он бы подумал о том, чтобы остаться, будь налог «менее карательным».

Французский инвестор сказал FT, что «любой иностранец в Великобритании, у которого есть возможность уехать, делает это» из-за окончания действия режима Non-domiciled. В начале 2025 года он переезжает в Италию, где с недавних пор действует система Flat tax — программа налогообложения сверхдоходов, предполагающая выплату фиксированной суммы €100 тыс.

Еще один французский бизнесмен, который сейчас живет в Швейцарии, рассказал, что начал переводить часть своего бизнеса в Великобританию, но отказался от этих планов. «Консерваторы подали очень четкий сигнал о том, что они больше не хотят видеть здесь иностранцев, и лейбористы не делают ничего, чтобы это изменить. Я на 100% уверен, что не вернусь», — сказал он.

Наиболее популярными направлениями для тех, кто покидает Британию, стали Италия, Швейцария, Мальта и страны Ближнего Востока. Об отъезде после налогового режима думают не только иностранцы, но и некоторые британские подданные, пишет FT. В консалтинговой компании Henley & Partners сообщили о трехкратном росте числа подобных запросов от граждан Великобритании в период с 2022 по 2023 год.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания налоги иностранцы богатые Безопасность

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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