Производитель бумаги SvetoCopy продал бизнес в России
Американская компания Sylvamo, которая выпускала в России бумагу под брендом SvetoCopy, продала российские активы «ПАЛП Инвесту», говорится в ее пресс-релизе.
Сумма сделки составила $420 млн. С учетом курсов обмена иностранной валюты и операционных сборов Sylvamo получила около $390 млн, $325 млн из которых будут потрачены на погашение долгов компании.
«Мы считаем, что «ПАЛП Инвест» — это лучший вариант для наших российских коллег и активов», — заявил гендиректор Жан-Мишель Рибьер. Покупатель российского бизнеса Sylvamo производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки на производственной площадке технополиса «Химград» в Казани.
Sylvamo объявила о намерении уйти из России в мае. Компания производила на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате в Ленинградской области бумагу марок SvetoCopy и Ballet Classic, а также заготовки для тетрапаков. На заводе работают 1700 человек.
В августе покупателя на свой российский бизнес нашел другой крупный производитель бумаги — австрийская Mondi («Снегурочка»). Компания сообщила, что ее активы стоимостью €1,5 млрд выкупит компания Augment Investments Limited совладельца «Фармстандарта» миллиардера Виктора Харитонина.