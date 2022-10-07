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Производитель бумаги SvetoCopy продал бизнес в России

Американский производитель бумаги Sylvamo продал активы в России компании «ПАЛП Инвест»
Компания продала бизнес российскому «ПАЛП Инвесту», который выпускает в Казани туалетную бумагу и салфетки, за $420 млн
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Американская компания Sylvamo, которая выпускала в России бумагу под брендом SvetoCopy, продала российские активы «ПАЛП Инвесту», говорится в ее пресс-релизе.

Сумма сделки составила $420 млн. С учетом курсов обмена иностранной валюты и операционных сборов Sylvamo получила около $390 млн, $325 млн из которых будут потрачены на погашение долгов компании.

«Мы считаем, что «ПАЛП Инвест» — это лучший вариант для наших российских коллег и активов», — заявил гендиректор Жан-Мишель Рибьер. Покупатель российского бизнеса Sylvamo производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки на производственной площадке технополиса «Химград» в Казани.

Sylvamo объявила о намерении уйти из России в мае. Компания производила на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате в Ленинградской области бумагу марок SvetoCopy и Ballet Classic, а также заготовки для тетрапаков. На заводе работают 1700 человек.

В августе покупателя на свой российский бизнес нашел другой крупный производитель бумаги — австрийская Mondi («Снегурочка»). Компания сообщила, что ее активы стоимостью €1,5 млрд выкупит компания Augment Investments Limited совладельца «Фармстандарта» миллиардера Виктора Харитонина.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
бумага США продажа активов
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