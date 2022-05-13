Американский производитель бумаги Sylvamo продаст свой бизнес в России

Бизнес Sylvamo в России готовят к продаже, объявила компания. В числе активов компании — крупный целлюлозно-бумажный комбинат на территории Ленинградской области

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Американская корпорация Sylvamo, которая специализируется на производстве бумаги, уйдет из России из-за событий на Украине. Об этом компания сообщила в своем финансовом отчете за первый квартал 2022 года.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в отчете. Компания также сообщила, что работает над сделкой и планирует завершить ее в кратчайшие сроки, в том числе получить одобрение совета директоров и необходимые разрешения правительства.

В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

Sylvamo Corp. — международный производитель бумаги, производственные площадки компании располагаются в Европе, Латинской Америке, Северной Америке и России. Штаб-квартира корпорации находится в Мемфисе (США).

Российскими активами Sylvamo управляет голландское дочернее предприятие американской InternationalPaper Company через непубличное акционерное общество «Сильвамо Корпорейшн Рус». Это акционерное общество, в свою очередь, управляет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области.

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Светогорский ЦБК производит офисную и офсетную бумагу (под марками Svetocopy и Ballet Classic), картон. Он также выпускает заготовки для упаковки тетрапак.

В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а также о пожертвовании в размере $250 тыс. Международному комитету Красного Креста для помощи народу Украины.

Как сообщал «РБК Санкт-Петербург», тогда же был заморожен проект стоимостью $230 млн по модернизации производства Светогорского ЦБК, анонсированный в конце января 2022 года и рассчитанный до 2025 года.

Объем производства предприятия составляет 653 тыс. т целлюлозы, бумаги и картона, штат — 1700 человек.