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ВЭФ-2024 ,  
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Глава Минтранса объяснил рост цен на авиабилеты на 20%

Старовойт: цены на авиабилеты выросли из-за роста пассажиропотока
Сюжет
ВЭФ-2024
Старовойт связал рост цен на авиабилеты с повышенным спросом, расходами авиакомпаний и высокой стоимостью топлива. По данным ФАС, перелет по России стоит в среднем 9,1 тыс. руб.

Цены на авиабилеты в России в первом полугодии 2024 года выросли почти на 20%, в среднем перелет по стране обходится в 9150 руб., сообщил «РИА Новости» на полях ВЭФ глава Минтранса Роман Старовойт, ссылаясь на данные Федеральной антимонопольной службы.

По словам Старовойта, цены растут не только в России, но и во всем мире, одной из причин стал повышенный спрос. «Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ», — сказал он, отметив, что подорожали также топливо и наземные услуги.

Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду воздушного судна вместе с экипажем. Этот механизм легализовали в России с сентября, о готовности применить его сообщил «Аэрофлот», который ведет переговоры с дальневосточным перевозчиком «Аврора». «Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры», — добавил глава Минтранса.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

По данным Росстата, по итогам первого полугодия средняя стоимость полета по России в экономклассе составила 7363 руб., что на 17% больше в годовом выражении. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали это с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных направлений. В апреле ФАС потребовала от «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair пояснений по поводу формирования цен на билеты и призвала авиакомпании обеспечить доступность перевозок из-за жалоб граждан.

За неделю с 27 августа по 2 сентября, как сообщал Росстат, стоимость авиабилетов снизилась на 8,8% на фоне завершения летнего сезона.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роман Старовойт Минтранс цены на авиабилеты перелеты ФАС ВЭФ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

министр транспорта России, экс-губернатор Курской области
20 января 1972 года
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