Голикова сообщила о производстве в России 62% потребляемых лекарств

Голикова: более 62% потребляемых в стране фармпрепаратов производятся в России

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В России выпускаются лекарства «практически во всех сегментах фармацевтического рынка», заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.

По ее словам, «за счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории Российской Федерации». Голикова отметила, что, согласно данным Росстата, по итогам 2022 года объем производства лекарств составил 608 млрд — это прирост на 11% по сравнению с 2021 годом.

При этом Голикова отметила, что в рамках перечня необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения была создана технологическая возможность производить по 667 международным непатентованным наименованиям из 815.

19 июня правительство утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. В основные задачи, в частности, входят поддержка организации производства лекарств и их экспорта, устранение административных барьеров, ускоренное внедрение новых технологий и подготовка научных и производственных кадров для отрасли.

В ближайшие восемь лет доля российского производства препаратов полного цикла на рынке «в сложившихся условиях текущих вызовов» должна быть увеличена почти до 70%, заявил Мишустин.

После начала военной операции на Украине, западные страны ввели санкции против России. Об ограничении деятельности в стране после этого сообщили в том числе немецкая компания Bayer, американские MSD и Pfizer, а также швейцарская Novartis. Они приостановили свои инвестиции в стране. Eli Lilly из США, производящая Сиалис» для лечения эректильной дисфункции и нейролептик «Зипрекса», перестала поставлять в Россию не жизненно необходимые лекарства.