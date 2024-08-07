Бизнес предложил унифицировать цены на газ для предприятий и энергетики

Промышленность предложила кабмину вернуться к единым с энергетиками тарифам на газ — это должно помочь ускорению ВВП и сдерживанию инфляции. Эксперты отмечают, что текущие тарифы учитывали задачи «Газпрома» и социальный эффект

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Сообщество потребителей энергии» (СПЭ, на его участников приходится более половины промышленного потребления электроэнергии и природного газа) предложило правительству вернуться к единой тарификации оптовых цен на газ для всех промышленных потребителей, включая предприятия электроэнергетики и ЖКХ. Соответствующее обращение глава ассоциации Валерий Дзюбенко направил вице-премьеру Александру Новаку (документ от 4 июля есть у РБК, обращение подтвердили в ассоциации).

Дифференцированные темпы индексации тарифов на газ, сложившиеся для разных категорий промышленных потребителей в конце 2023 года, будут ежегодно увеличиваться, отмечает Дзюбенко. Это «приведет к существенным отличиям формирования затрат на энергоресурсы, а также экономических условий функционирования потребителей газа и наращиванию объемов перекрестного субсидирования в газовой сфере», которые, по экспертным оценкам, составляют более 150 млрд руб. в год.

Проанализировав различные сценарии индексации, в ассоциации пришли к выводу, что действующая система ведет к сдерживанию ежегодных темпов роста ВВП на 0,5–0,7 процентного пункта (п.п.) относительно прогноза Минэкономразвития и ускорению инфляции. При этом возврат к единой цене, который предполагает замедление для этого в 2025 году плановых темпов индексации тарифов для всей промышленности, кроме ЖКХ и энергетики, напротив, способен ускорить темпы роста ВВП на 0,5–0,7 п.п. в год и оказать сдерживающий эффект на инфляцию.

По данным РБК, Новак поручил Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассмотреть обращение СПЭ. Наличие поручения подтвердил источник в одном из ответственных министерств.

РБК направил запрос в секретариат Новака и пресс-службы Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС.

Как устанавливают тарифы Правительство в 2023 году решило внепланово индексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей, за исключением сектора электроэнергетики и ЖКХ. Сектор, таким образом, был выведен в отдельную группу, а для всех остальных «промышленников» тарифы с 1 декабря выросли на 10% (опережающими инфляцию темпами). Очередное повышение уже для всех без исключения промышленных потребителей газа состоялось 1 июля 2024 года, когда тарифы на оптовый газ выросли на 11,2%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году тарифы для всех потребителей вырастут еще на 8,2%, а в 2026-м и 2027-м индексация вернется к исторически принятым значениям, не превышающим инфляцию: на 4% для всей промышленности и на 3% для населения. В Минэкономразвития объясняли, что такие темпы индексации в 2023–2025 годах необходимы для формирования у производителей газа доходов на покрытие дополнительной налоговой нагрузки в 2024 году, обеспечения надежности поставок газа всем категориям потребителей, а также для продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения (ЕСГ) в 2024 году.

Какие есть сценарии индексации тарифов

Сценарий I. Сохранение дифференцированной индексации для промышленных потребителей и электроэнергетики

Первый сценарий предполагает сохранение действующей дифференцированной системы и ежегодную индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей равными темпами с 1 июля 2024 года и далее. В этом случае расхождение накопленных темпов роста тарифов (из-за внеплановой индексации в декабре 2023-го) для разных групп промышленных потребителей ежегодно будет усиливаться — к концу 2027 года по сравнению с началом 2022-го рост цен составит 63,1% для промышленных потребителей и 48,3% для предприятий электроэнергетики и ЖКХ. В итоге, утверждает ассоциация, такой сценарий ведет к сдерживанию роста ВВП на 0,5–0,7 п.п. ежегодно относительно макропрогноза и к ускорению годовой инфляции.

Поскольку значительный рост цен на газ «практически невозможно компенсировать за счет повышения операционной эффективности», это «неизбежно ведет к трансляции издержек в цены для широкого спектра товаров и услуг», объясняют в СПЭ. При этом в условиях ценовых ограничений (конкурентных или регуляторных) предприятия будут вынуждены корректировать производственные и инвестиционные планы и, вероятно, ускорять повышение энергоэффективности, что приведет к снижению общих объемов потребления газа, считают в ассоциации. Кроме того, возможно перераспределение, хоть и незначительное, доли «Газпрома» на рынке в пользу независимых поставщиков, цены которых не регулируются (основными являются НОВАТЭК и «Роснефть»). Также «Сообщество потребителей энергии» указывает на риски, связанные со «значительной частью промышленных предприятий», которые несут социальные обязательства по обеспечению населения теплом, выработанным на заводских ТЭЦ или котельных, но при этом не относятся к предприятиям электроэнергетики и ЖКХ.

Как тарифы влияют на инфляцию Согласно оценкам Института энергетики и финансов (ИЭФ), в целом каждый процентный пункт увеличения тарифов на газ с учетом межотраслевого взаимодействия приводит не менее чем к 0,15 п.п. ускорения цен производителей. Таким образом, повышение тарифов на газ в 2023–2024 годах создало возможность дополнительного «разгона» инфляции более чем на 3 п.п.

Сценарий II. Форсированная индексация для предприятий электроэнергетики и ЖКХ

Второй сценарий предполагает, что с 1 июля 2025 года тарифы на газ для электроэнергетики и ЖКХ будут проиндексированы сразу до уровня цен остальных промышленных потребителей, то есть на 19,04%, а далее — едиными темпами для всех промышленных групп согласно макропрогнозу. Однако в этом случае накопленные темпы роста оптовых цен в конце 2027 года по сравнению уровнем на 1 января 2022 года составят 63,1% уже для всех «промышленников». Этот сценарий ведет к сдерживанию роста ВВП на 0,8–1,1 п.п. ежегодно и значительному ускорению инфляции относительно прогнозов Минэкономразвития, уверены в ассоциации.

Вместе с тем ожидается структурное изменение внутреннего рынка газа — доля независимых поставщиков вырастет, что означает снижение поступлений денежных средств от ПАО «Газпром» в бюджет и, возможно, темпов социальной газификации. В секторе электроэнергетики появятся риски сокращения платежеспособного спроса и снижения платежной дисциплины участников рынка, а темпы роста оптовых цен на электроэнергию будут существенно выше инфляции, из-за чего «промышленники» будут стремиться к строительству собственной генерации. Стабилизировать цены на газ и обеспечить надежность поставок газоснабжения способен ввод норматива биржевых продаж газа для реализации промышленным потребителям, исключая при этом население и ЖКХ, для которых целесообразно осуществлять поставку газа по регулируемым договорам (РД), считают в СПЭ.

Сценарий III. Сбалансированный

Согласно этому сценарию предлагается с 1 июля 2025 года проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей только на 6,56% вместо 8,2%, а для электроэнергетики и ЖКХ сохранить плановый темп роста на 8,2%. Это вернет все промышленные группы к общему тарифу, который с 2026 года планируется вновь индексировать едиными темпами в рамках макропрогноза. В результате накопленный рост оптовых цен для всех «промышленников» в конце 2027 года составит только 48,3% (к началу 2022 года). При этом темпы роста ВВП, уверены в ассоциации, ускорятся на 0,5–0,7 п.п. относительно прогнозов Минэкономразвития за счет влияния мультипликативных эффектов в промышленных секторах экономики, а целевые показатели годовой инфляции будут достигнуты более быстрыми темпами.

Данный подход обеспечивает устойчивость развития экономики, формирование стабильного объема бюджетных поступлений от «Газпрома», надежность поставок газа всем категориям потребителей, а также сохранение намеченных темпов социальной газификации и присоединение новых регионов к ЕСГ в 2024 году, считают в СПЭ. Кроме того, в основных отраслях экономики ожидается интенсификация инвестиционной активности в связи с появлением возможности накопления средств. Вместе с тем, отмечают в ассоциации, в этом сценарии также целесообразно усилить контроль над объемами биржевой торговли с поэтапным увеличением нормативов, но сохранением регулируемого рынка поставок сектору ЖКХ и населению.

Действующие тарифы на газ «Газпрома», которые второй год подряд индексируются выше инфляции, были установлены неслучайно, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Они учитывали падение экспортных доходов компании и те затраты, заложенные в инвестиционную программу, которые государство считает целесообразными, в том числе социальную газификацию.

«По большому счету, одеяло одно, и это «Газпром», разница лишь в том, как его перетянуть — этого побольше укрыть или другого. <...> Конечно, тарифы нужно устанавливать и индексировать так, чтобы это не перегружало какие-то растущие или социально значимые отрасли экономики. А электроэнергетика и тепловая энергетика — это вообще основы жизнедеятельности всех, и доля газа в себестоимости для них максимальная. Поэтому это вопрос экономической политики государства. Но, на мой взгляд, то, что сейчас установлено, как раз исходило из посыла, где более социальная значимость последствий от данных тарифов. А если хотят что-то среднее, то каждый будет укрыт только наполовину этим одеялом», — считает эксперт.