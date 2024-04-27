Минэк спрогнозировал экспортные потери России из-за цен на газ

По новому прогнозу Минэкономразвития, нефтегазовый экспорт России в 2024 году снизится на 2% в долларовом выражении. Причина — ожидаемое снижение контрактных цен на российский газ

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Нефтегазовый экспорт России в стоимостном выражении в 2024 году сократится на 2,3% — до $222 млрд по сравнению с показателем в $227,3 млрд за 2023 год (базовый сценарий прогноза). В 2025 году ($226,2 млрд) он не превысит уровень 2023 года, когда российская нефть продавалась за рубеж с переменным дисконтом. Об этом говорится в документе Минэкономразвития «Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития <…> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», опубликованном на сайте ведомства.

В прогнозе социально-экономического развития, представленном в сентябре 2023 года, Минэкономразвития оценивало перспективы нефтегазового экспорта оптимистичнее: $242,8 млрд на 2024 год, $243,9 млрд на 2025 год.

В 2025, 2026 и 2027 годах стоимостный объем нефтегазового экспорта будет уступать ненефтегазовому экспорту, следует из прогноза. В 2025 году на нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ будет приходиться 49,6% российского экспорта товаров, в 2026 году — 49%, в 2027 году — 48,5%. Последний раз нефтегазовый экспорт был меньше ненефтегазового в 2021 году.

Снижение цен, но не объемов

При этом в физическом выражении нефтегазовый экспорт будет расти все прогнозные годы: на 2,9% в 2024 году, а в 2025–2027 годах — на 3,6% в среднем. Так, экспорт нефти, по прогнозу, увеличится с 238 млн т в 2023 году до 240 млн т в 2024 году и почти до 270 млн т к 2027 году. Поставки трубопроводного природного газа также будут расти — с 101 млрд куб. м (2023 год) до 108 млрд куб. м в 2024 году и до 120 млрд куб. м в 2025 году. Прогнозируется и рост экспорта СПГ в физическом выражении, и только поставки нефтепродуктов, как ожидается, будут оставаться стабильными.

Ожидаемое сокращение нефтегазового экспорта в долларовом выражении связано, таким образом, с ценовым и курсовым факторами. Если средние экспортные цены российской нефти будут оставаться неизменными на уровне $65 за баррель (в 2024 году — дисконт к Brent в размере 18%, в 2025 году — 13%), то среднеконтрактные цены на российский трубопроводный газ, по прогнозу, будут снижаться: до $252,8 за 1000 куб. м в 2024 году и $243,3 за 1000 куб. м в 2025 году, а к 2027 году они должны составить $230,7 за 1000 куб. м. В сентябрьском прогнозе среднеконтрактные цены российского газа тоже снижались, но должны были находиться на более высоком уровне ($268,8 за 1000 куб. м в 2024 году со снижением до $256 в 2027 году).

В 2023 году среднеконтрактная экспортная цена российского трубопроводного газа составила около $326 за 1000 куб. м, а в 2022 году — $703.

В консервативном сценарии Минэкономразвития, при котором темпы роста мировой экономики будут более низкими, траектория цен на нефть и другие сырьевые товары сложится ниже, чем в базовом варианте. Нефтегазовый экспорт в 2024 году составит около $214 млрд в 2024 году и лишь $185,7 млрд в 2025 году (на 18% ниже, чем в базовом сценарии). В консервативном варианте средняя экспортная цена на российский трубопроводный газ опустится до $196,2 за 1000 куб. м в 2027 году.

Дисконт на газ для Китая

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозные материалы Минэкономики сообщило, что в базовом варианте прогноза в 2024 году средняя цена российского трубопроводного газа для Китая составит $257 за 1000 куб. м (после $286,9 в 2023 году). В 2025 году цена трубопроводного газа для КНР снизится до $243,7 за 1000 куб. м.

В свою очередь, для «дальнего зарубежья» без учета Китая (то есть Европа и Турция) на 2024 год цена составит $320,3 за 1000 куб. м, сообщал Bloomberg. Таким образом, в Китай газ будет поставляться на 19,8% дешевле, чем в Европу и Турцию. На 2025 год «китайский» дисконт прогнозируется на уровне 23,9%. В 2023 году российский газ поставлялся в КНР на 37,8% дешевле, чем в Европу.

Нефтегазовый экспорт статистически выражается в долларах США. При этом Минэкономики прогнозирует ослабление номинального курса рубля на прогнозном горизонте: так, в 2024 году среднегодовой курс доллара к рублю ожидается на уровне 94,7 руб., а 2025 году — уже 98,6. Текущий курс составляет менее 92 руб. за доллар, а средний курс за первый квартал 2024 года, по данным ЦБ, составил 90,75 руб. Из этого следует, что к концу 2024 года рубль должен ослабеть по крайней мере до 98 руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на дополнительные материалы Минэка к прогнозу.

При фактических продажах товара за российские рубли или другие национальные валюты, ослабляющиеся к доллару, экспорт в долларовом выражении при прочих равных будет сокращаться. По данным Банка России, в 2023 году экспортная выручка от поставок товаров в Азию (куда в основном идут российские нефтегазовые ресурсы) на 36,1% состояла из рублей и на 35,8% — из «прочих валют» (преимущественно это юань). Юань с начала 2024 года подешевел к доллару примерно на 1,8%.