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Биржа предложила освободить торги газом от уплаты дополнительного НДПИ

СПбМТСБ предлагает освободить газ на бирже от уплаты 10% дополнительного НДПИ
СПбМТСБ предлагает освободить газ на бирже от уплаты дополнительного НДПИ, введенного для изъятия сверхдохода от индексации оптовых цен на газ. Это вернет ликвидность торгов, а из бюджета напрямую выпадет всего 2–3 млрд руб.
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Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предлагает освободить газ, реализуемый на биржевых торгах, от уплаты дополнительного налога на добычу полезных ископаемых, сообщил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко.

«Прошлый год нам принес два регуляторных подарка - это введение новой категории регулируемых цен и положение НК (Налогового кодекса. — РБК) об особом порядке расчета дополнительного НДПИ для определенной категории покупателей газа, что значительно усложнило биржевую торговлю. Эти меры крайне негативно отразились на торгах», — рассказал Трофименко на «Национальном нефтегазовом форуме 2024».

Биржа «понимает фискальные задачи государства», однако «предложение отменить дополнительный НДПИ для биржевых продаж, хотя бы 10%, не представит серьезной угрозы для бюджета», считают в СПбМТСБ. Там оценивают, что выпадающие доходы бюджета в таком случае составят около 2–3 млрд руб., которые останутся у газовых компаний и могут вернуться косвенно государству через другие налоги. «Вместе с тем это создало бы экономический стимул для развития внутреннего рынка», — добавил Трофименко.

Минфин прокомментировал идею «Роснефти» об индексации НДПИ на газ
Бизнес
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

В конце 2023 года был принят закон, повышающий НДПИ на газ и газовый конденсат «Газпрома» и на газ независимых производителей. Его целью было изъятие дополнительных доходов, возникающих у компаний в результате опережающей индексации тарифов на газ для потребителей в 2024–2025 годах. Технически это осуществлено через коэффициент Ккг, введенный в 2023 году.

Новое законодательство дифференцировало коэффициент с 2024 года, фактически введя два новых: Ккг2023 (с 1 января 2024 года, относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (с 1 августа 2024 года). Только коэффициент Ккг2024 учитывает поставки всем потребителям, включая население, ТЭС и ЖКХ.

О том, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога исходя из конечного потребителя, осложнила биржевую торговлю, в конце марта рассказал в интервью РБК президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. Продажи на бирже осуществляются анонимно, поэтому компании не имеют возможности дифференцировать с этих объемов ставку налога, говорил он.

Трофименко объяснил, что корректировка НДПИ привела к росту цены газа на бирже, так что энергокомпаниям, которые приходили на площадку за дополнительными объемами, стало «бессмысленно» выходить на торги. В итоге торги газом, которые теряли объемы с 2018 года, «сегодня практически утратили ликвидность».

Чтобы исправить ситуацию, СПбМТСБ направила свое предложение по НДПИ в комитет по энергетике Госдумы и ожидает ответа. «Сейчас тяжело комментировать, потому что это позиция Минэнерго и, самое главное, Минфина, у которого уже сверстан план доходов, и от этого плана на 2–3 млрд [руб.] нужно уходить», — отметил он.

РБК направил запрос в Минэнерго и Минфин.

Биржа прорабатывает и запасной вариант — донастройка программного обеспечения, заметил Трофименко. Это позволит «выделить два [биржевых] стакана (depth of market — фактические заявки на продажу и на покупку. — РБК) с двумя разными инструментами», но при этом все равно будет происходить размытие ликвидности. «И даст ли это тот эффект, который был? Наверняка с осторожностью поставщики будут подходить к продаже. Но мы попытаемся, как запасной вариант, продублировать все инструменты и сделать исключительную группу, куда входят электроэнергетики, и вторую группу для промышленных потребителей. У поставщиков появятся две цены, будем жестко следить, чтобы никто с одной группы не попал в льготную и не купил дешевый газ, а если купил, то как-то его наказывать. Но это уже ручные настройки, это не рынок», — считает Трофименко.

Вернуть участников торгов на биржу может и регуляторный вариант, который установит нормативы продаж для газа. «И можно заставить покупателей ужесточить дисциплину в своем газопотреблении и балансировать недостающие объемы через биржевые торги, как это сделано во всем мире», — добавил он. Однако это тот вариант, при котором «всем будет больно», заметил Трофименко.

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Татьяна Киселева
СПбМТСБ газ НДПИ
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