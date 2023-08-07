Власти намерены запустить круизные туры между Сахалином и Камчаткой

Между Сахалином и Камчаткой могут появиться российские круизы. До санкций в Петропавловск-Камчатский заходили международные лайнеры: западные туристы запускали целую индустрию, но сейчас эта история закрылась, признал глава края

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Камчатки прорабатывают вопрос о запуске межрегиональных круизов на Сахалин после того, как из-за санкций на полуостров перестали заходить лайнеры международных компаний. Об этом рассказал в интервью РБК губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

До санкционных ограничений Петропавловск-Камчатский был вторым портом после Санкт-Петербурга по числу заходов круизных лайнеров, вспоминает губернатор: «К нам заходили круизные лайнеры крупнейших международных компаний, но сейчас эта история закрылась». Сейчас между Камчаткой и Сахалином работает только местный экспедиционный туризм — небольшие суда вместимостью 10–15 человек возят на Северные Курилы и Командорские острова туристов наблюдать за китами. Но круизы — очень перспективное направление, которое нужно развивать, уверен Солодов.

Доля иностранных туристов в общем турпотоке на Камчатку была небольшой — 10–15%. Но иностранцы, приток которых обеспечивали круизные лайнеры, были важным платежеспособным сегментом, задававшим планку качественного обслуживания, комментирует глава Камчатского края. «Например, на иностранном турпотоке у нас сформировался один из лучших в стране сервис хелиски-туризма (спуск на лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам с подъемом к началу маршрута на вертолете. — РБК). По сравнению с другими видами туризма [это] дорогой, но зато уникальный с точки зрения эффекта».

До санкций основными иностранными туристами на Камчатке были американцы и европейцы. Во время пандемии турпоток из-за границы был равен нулю, и сейчас его нужно восстанавливать, но уже привлекая аудиторию из дружественных стран. «Наша задача — заместить его новыми рынками, азиатскими и арабскими странами, где есть платежеспособный спрос и запрос на этот тип путешествия. Это непросто, потому что нужно объяснять, что такое Камчатка, как сюда приехать, что это безопасно и не представляет собой какого-то экстремального вызова. Но уверен, что за этим будущее», — считает Солодов.

Если говорить о поездках на Камчатку российских путешественников, то их поток увеличивается каждый год на 10–12%, сообщил глава Камчатского края. В 2022 году в регионе побывало более 300 тыс. туристов, что не только на четверть превышает итоги допандемийного 2019 года, но и сопоставимо со всем населением региона (на 1 января 2022 года в Камчатском крае, по данным местных властей, проживало 312,7 тыс. человек).

По прогнозам губернатора, к 2030 году число туристов на Камчатке может увеличиться до 1 млн. «В масштабах Москвы, Петербурга и даже Владивостока это небольшие цифры, но для нас это много», — говорит Солодов. Он отмечает, что увеличивать туристический поток не самоцель для Камчатки, и привлекать нужно столько людей, сколько край сможет принять, не повредив природу. «Один из принципов нашего заповедника — защищать природу не от людей, а вместе с людьми. То есть мы пускаем людей на природу, там их меняем и обращаем в свою веру защитников природы», — утверждает Солодов.