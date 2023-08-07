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Война санкций ,  
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Власти намерены запустить круизные туры между Сахалином и Камчаткой

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о проработке идеи круизов на Сахалин
Сюжет
Война санкций
Между Сахалином и Камчаткой могут появиться российские круизы. До санкций в Петропавловск-Камчатский заходили международные лайнеры: западные туристы запускали целую индустрию, но сейчас эта история закрылась, признал глава края
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Камчатки прорабатывают вопрос о запуске межрегиональных круизов на Сахалин после того, как из-за санкций на полуостров перестали заходить лайнеры международных компаний. Об этом рассказал в интервью РБК губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

До санкционных ограничений Петропавловск-Камчатский был вторым портом после Санкт-Петербурга по числу заходов круизных лайнеров, вспоминает губернатор: «К нам заходили круизные лайнеры крупнейших международных компаний, но сейчас эта история закрылась». Сейчас между Камчаткой и Сахалином работает только местный экспедиционный туризм — небольшие суда вместимостью 10–15 человек возят на Северные Курилы и Командорские острова туристов наблюдать за китами. Но круизы — очень перспективное направление, которое нужно развивать, уверен Солодов.

Доля иностранных туристов в общем турпотоке на Камчатку была небольшой — 10–15%. Но иностранцы, приток которых обеспечивали круизные лайнеры, были важным платежеспособным сегментом, задававшим планку качественного обслуживания, комментирует глава Камчатского края. «Например, на иностранном турпотоке у нас сформировался один из лучших в стране сервис хелиски-туризма (спуск на лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам с подъемом к началу маршрута на вертолете. — РБК). По сравнению с другими видами туризма [это] дорогой, но зато уникальный с точки зрения эффекта».

До санкций основными иностранными туристами на Камчатке были американцы и европейцы. Во время пандемии турпоток из-за границы был равен нулю, и сейчас его нужно восстанавливать, но уже привлекая аудиторию из дружественных стран. «Наша задача — заместить его новыми рынками, азиатскими и арабскими странами, где есть платежеспособный спрос и запрос на этот тип путешествия. Это непросто, потому что нужно объяснять, что такое Камчатка, как сюда приехать, что это безопасно и не представляет собой какого-то экстремального вызова. Но уверен, что за этим будущее», — считает Солодов.

Если говорить о поездках на Камчатку российских путешественников, то их поток увеличивается каждый год на 10–12%, сообщил глава Камчатского края. В 2022 году в регионе побывало более 300 тыс. туристов, что не только на четверть превышает итоги допандемийного 2019 года, но и сопоставимо со всем населением региона (на 1 января 2022 года в Камчатском крае, по данным местных властей, проживало 312,7 тыс. человек).

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По прогнозам губернатора, к 2030 году число туристов на Камчатке может увеличиться до 1 млн. «В масштабах Москвы, Петербурга и даже Владивостока это небольшие цифры, но для нас это много», — говорит Солодов. Он отмечает, что увеличивать туристический поток не самоцель для Камчатки, и привлекать нужно столько людей, сколько край сможет принять, не повредив природу. «Один из принципов нашего заповедника — защищать природу не от людей, а вместе с людьми. То есть мы пускаем людей на природу, там их меняем и обращаем в свою веру защитников природы», — утверждает Солодов.

Сколько иностранцев в первом полугодии приехали в Россию

Всего за первые шесть месяцев 2023 года Россию посетили 7,2 млн иностранных граждан, следует из данных Федеральной службы безопасности. Этот результат на 13% превысил показатель аналогичного периода 2022 года, когда границу России пересекли 6,3 млн иностранцев. В статистике учитывались все цели поездок (деловые, туристические, частные, работа, учеба, переезд на постоянное место жительства, обслуживание транспортных средств и военная служба). Чаще всего в Россию совершают поездки жители ближнего зарубежья, это говорит скорее о росте миграциионных потоков, чем о туризме, обратили внимание в Ассоциации туроператоров России. Например, из Узбекистана в первом полугодии 2023 года посетили Россию 1,7 млн человек, из Казахстана — 1,4 млн, из Таджикистана — 1 млн, из Киргизии — 510 тыс. и из Абхазии — 357 тыс. человек.

В первом полугодии 2023 года почти в полтора раза выросло число визитов в Россию граждан Евросоюза. Статистика погранслужбы зафиксировала 251,6 тыс. поездок из ЕС в Россию — это на 42% больше, чем в предыдущем году (176,5 тыс.). Чаще всего граждане ЕС приезжали с деловыми и частными целями, следует из статистики ФСБ.

Количество въездов с туристическими целями из Европы также увеличилось за первые полгода 2023 более чем в два раза по сравнению с прошлым годом (с 18 тыс. до 38,5 тыс.). Чаще всего европейские туристы приезжали из Германии (17,5 тыс. поездок), из Польши (5,7 тыс.), из Латвии (4,4 тыс.), из Эстонии (2 тыс.) и из Италии (1,6 тыс.). Впрочем, прирост турпотока из Германии в АТОР связывали с тем, что по туристическим визам оттуда часто приезжают к родственникам, а между Россией и странами Прибалтики традиционно существует приграничный поток, поэтому основная цель визитов — это деловые или частные поездки, а также учеба или работа.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова
туризм Камчатка круизный лайнер путешествия
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