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ФАС предложила повысить цены на газ для российских потребителей

ФАС предложила повысить цены на газ в России с июля 2024 года на 8%
С июля 2024 года оптовые цены на газ вырастут на 8%, с середины 2025-го — еще на столько же. В прогнозе Минэкономразвития предполагался рост на 7%
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы на газ для всех потребителей, в том числе населения и промышленности, на 8% с июля 2024 года и с июля 2025 года.

ФАС отмечает, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен для потребителей. Например, в Республике Саха (Якутия) с июня следующего года для потребителей будет действовать цена 3801,60 руб. за 1 тыс. куб. м, в Красноярском крае — 4705,95 руб., в Хабаровском — 7986,18 руб.

В пресс-службе ведомства заявили «Интерфаксу», что средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов; рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом». В Минэнерго также отметили, что мера позволит «сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний».

ФАС отметила, что это будет первое плановое изменение цен за полтора года: в предыдущий раз тариф вырос на 8,5% в декабре 2022-го. Тогда же в России второй раз за год повысили тарифы на ЖКХ, предельный уровень индексации составил 9%. Перед этим их повышали в июле (в среднем на 4%).

В прогнозе Минэкономразвития на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов (был представлен в сентябре 2022-го) говорилось, что с 1 июля 2024 года и 1 июля 2025-го тарифы на газ для всех потребителей должны вырасти на 7%. В апреле ведомство представило новый прогноз, но там рост цен не упоминался.

Программа социальной газификации в России была запущена в 2021 году. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 году до 82,9% к 2030-му. Правительство оценивало затраты на нее в 567 млрд руб. В 2022-м программу сделали бессрочной.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФАС цены на газ индексация газификация
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